Paz Padilla y Belén Esteban protagonizan el primer enfrentamiento del año en 'Sálvame'

Paz Padilla y su colaboradora más mediática, Belén Esteban, se convirtieron en las protagonistas del primer 'Sálvame' del año. La gaditana no tuvo ningún problema en criticar a la de Paracuellos mientras ésta leía el cue (aparato electrónico que refleja el texto de la noticia que se quiera comentar en la televisión sin necesidad de tener que memorizarlo).

Algo que no es nuevo para Padilla, ya que suele utilizar este tipo de comentarios y la ironía para 'picar' a sus compañeros. Pero parece que a la buena de Belén no le han gustado las bromas y no tardó en defenderse, acusando a la presentadora de «darle patadas al diccionario». Un comentario que también ha tenido una rápida respuesta por parte de Paz: «Tiene la gracia en el culo».

Según una pequeña encuesta realizada por el portal Chance en la que preguntaban a sus lectores sobre quién había sido la ganadora del encontronazo, éstos se decantaban por Paz Padilla, ya que la mayoría de opiniones son en contra de la Esteban 'y sus palmeros' argumentando que Padilla tiene estudios de auxiliar de enfermería. También ha habido quien está en contra de las dos: «Una por ser muy graciosa y otra por saber que aprender no es necesario».