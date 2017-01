Melendi y Pablo Motos hace de 'La Gozadera' un villancico

Melendi ha sido el primer invitado del año de Pablo Motos en su programa 'El Hormiguero'. Durante la entrevista hablaron de música y también tuvieron tiempo para que entonar alguna canción de su nuevo single, 'Desde que estamos juntos', además de cantar villancicos, según recoge el portal del Huffingtonpost.

Pero el asturiano y Pablo Motos no cantaron las típicas canciones navideñas, sino que usaron la melodía 'Noche de paz' con letras de otras canciones, lo que les llevó a convertir en villancico temas como 'Caminando por la vida', del propio Melendi, y 'Hoy no me puedo levantar', de Mecano.

Motos le propuso que hicieran lo mismo con 'La Gozadera' de Gente de zona. Aunque en un principio el asturiano se mostró un poco reacio «Tú la cantas y yo te meto un flow ahí», propuso a Motos. Aunque pronto se vino arriba con «¡Miami me lo regaló!».. ¡Ay, el arroz con habichuelas!».