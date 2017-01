Jaime Cantizano viste a su hijo Leo de Papá Noel

Jaime Cantizano no puede disimular el buen momento que está atravesando desde que llegó a su vida su hijo, el pequeño Leo.

Aunque el gaditano no es muy partidario de hablar de su vida privada, hay ocasiones en las que no se puede resistir y publica alguna que otra fotografía del pequeño en las redes sociales. El locutora ha subido a Instagram una instantánea de Leo en la que se pueden ver las piernecitas del bebé, que está vestido de Papá Noel en su cuna. Como comentario, el presentador radiofónico comentó: «Con tanta celebración... mi pequeño #PapaNoel perdió hasta las botas y no piensa esperar a los #ReyesMagos. #AdiosNavidad #feliz2017 #enero2017 #celebracion #santaclaus #2017 #socks #calcetines #red».