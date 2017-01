Carme Chaparro se emociona en directo al anunciar su marcha

Ella misma fue la encargada de dar la noticia en su informativo, como recoge la web del Ideal. Visiblemente emocionada, además de desear «la mejor de las entradas para 2017», la periodista anunció su marcha: «Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató pero no me voy muy lejos, me quedo en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: 'Noticias Cuatro', de lunes a viernes a las 2 de la tarde».