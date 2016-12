Xavi, expulsado de 'MYHYV' por saltarse las normas

Los problemas de Xavi en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' comenzaron cuando Andrea decidía dejar de pretenderle porque éste le había dado plantón en una cita y después de ver unas capturas de pantalla en las que el tronista quedaba en muy mal lugar. Pero la mentira ha comenzado a destaparse con la presencia de Fiama, su expareja, en el plató.

La joven afirmaba que tenía todo grabado y también en capturas de pantallas, por lo que a Xavi no le quedó otro remedio que reconocer que al comienzo de su trono si que hablaba con Fiama porque ninguna de sus pretendientas le gustaba y también que habían coincidido en dos ocasiones pero no se habían liado ni nada por el estilo. Fiama hacía referencia a unos mensajes en los que el tronista le escribía «Te quiero», algo que Xavi ha querido explicar diciendo que lo dijo pero que no lo sentía. Por si fuera poco el tronista ha tenido contacto con otra pretendienta, Bea, fuera del programa. Además, también se saltó las normas en un bolo acostándose con una chica en Murcia, cosa que ha negado.

Poco a poco han ido entrando en el plató sus pretendientas pidiéndole explicaciones. Xavi no sabía que decir. Bea le ha comentado: «¿Con quién te has acostado en el bolo? Confiesa». Ante tanta acusación, Xavi ha dicho: «Siento todo lo que os he hecho pasar y que tenías toda la razón del mundo, Bea, porque en tu caso fui yo el que te pedí y no he sabido llevarlo, no he sabido llevar nada» y añadió, para finalizar: «Siento estar ocupando una silla que otra persona podía estar aprovechando mejor y siento haberos hecho perder el tiempo durante dos meses». Emma García ponía el broche final: «Yo solo siento una cosa, que juegues con los sentimientos de la gente».