Posible cierre del imperio de Victoria Beckhan

A Victoria Beckhan no dejan de acumulárseles los problemas ya que según la prensa británica el negocio de la diseñadora de moda estaría en serio riesgo por no presentar sus cuentas a tiempo. De hecho, la diseñadora ha sido advertida del posible cierre de su empresa por retrasarse en la presentación de los balances anuales por tercer año consecutivo. Según parece la compañía habría registrado unos beneficios de 1,23 millones de libras esterlinas, números que no encajan en una facturación global de 34 millones de libras.

Victoria puso en marcha su empresa de moda en 2008 y hace algo más de 20 días recibió una notificación que decía: «A menos que se demuestre lo contrario, Victoria Beckham Limited será eliminada del registro y la compañía se disolverá el 5 de febrero».

Por lo que parece, este no sería el único aviso que habría recibido la familia ya que otra de las compañías que comparte con su esposo, Brand Holdings Ltd, en la que el exfutbolista consta como director y que habría registrado un volumen de negocio de 51,5 millones, también habría recibido un requerimiento con fecha de 13 de diciembre.

A pesar de todo, la familia disfruta apaciblemente de unas vacaciones familiares en Maldivas, tal y como desvelan las cuentas sociales de ambos.