Nick Cannon recibe el alta médica

Nick Cannon ha estado ingresado en un centro hospitalario durante los últimos días, como él mismo lo explicó en un comunicado a sus seguidores de Instagram.

El ingreso se debió a una complicación del lupus que padece desde hace varios años. A pesar de haber estado ingresado el 25 de diciembre, el cantante tenía claro que para Año Nuevo estaría recuperado y podría volver a casa para celebrar el final de las fiestas con su familia.

El cantante ha querido informar a sus seguidores a través de un vídeo en Instagram de que después de dos semanas ingresado, por fin le han dado el alta. En dicha grabación que subió el jueves 29 de diciembre dice: «Directamente desde la cama del hospital hasta el estudio. Honestamente, me siento genial, no es una fiesta de compasión, vuelvo otra vez. Cinco transfusiones de sangre, ¿qué? no es nada».

Nick publicó, una semana antes de que le dieran el alta, un vídeo desde la cama del hospital explicando su situación y agradeciendo el apoyo recibido por todos sus seguidores: «¿Qué es lo bueno? Vuestro amor. Muchas gracias. Todavía estoy en este hospital, pero estoy a punto de salir de aquí, de verdad, estamos a punto de llevarlo a un nuevo nivel».

Antes de salir del centro médico publicaba: «Acabo de estar sentado aquí, reflexionando, y ya no puedo quedarme dormido. Estoy a punto de llevarlo a otro nivel, a otra estratosfera diferente. Estoy aquí sentando haciéndome más fuerte, como Iron Man o como Hulk, un tipo fuerte. Buda lo dijo mejor que yo: 'Cada mañana que te despiertes, nacerás de nuevo. Importa lo que hagas hoy'. Así que estamos a punto de salir de aquí. Quiero que vengáis en este viaje conmigo porque aprecio todo vuestro amor. No sabía que me queríais así. Así que estamos a punto de comenzar un viaje de inspiración. Convierta estas pruebas en testimonio. Nietzsche también dijo: 'Lo que no te mata te hace más fuerte'. Todos somos más fuertes porque hemos logrado llega hasta 2016, y vamos a seguir adelante. Amor».