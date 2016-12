Mónica Pont pasa por unos difíciles momentos por la pérdida de la custodia de su hijo

Mónica Pont, además de conocida como actriz, también se ha destapado como escritora y fruto de ello es el libro que recientemente ha presentado en el programa 'Amigas y conocidas' y que se titula 'No estás sola'. Una novela en la que cuenta lo complicada que está siendo la batalla por la custodia de su hijo y la que también habla sobre el maltrato de género. Pero no solo enfocándolo hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Durante el acto de presentación no ha podido dejar de emocionarse al contar la difícil situación que está atravesando. «Es muy duro para una madre levantarse por la mañana y darte cuenta que tu hijo ya no está, que no puedes verle la carita, llevarlo al colegio, no puedes tampoco recogerle, no puedes ayudarle a hacer los deberes y ni siquiera acostarlo, cuando has sido y eres su madre», comenta Pont que sigue luchando por la custodia de su hijo Javier, fruto de su relación con Javier Sagrera.

Tras la separación de la pareja, el juez dio la custodia al padre, limitando las visitas de la madre a cuatro días al mes. «Me quitaron la custodia porque tenía que trabajar. La sentencia decía que mi hijo tenía que volver a Cataluña porque era donde tenía el arraigo, pero ¿dónde está el vinculo con la madre? Mi hijo lo ha pasado muy mal. El otro día me decía: 'Mami, siempre siento que me estás abandonando'. Y yo le decía que yo no lo estaba abandonando, estaba cumpliendo una sentencia. Sufre, tiene 13 años y ha perdido a su madre, ha perdido crecer con su madre. Yo me estoy perdiendo la educación de mi hijo», apunta Mónica Pont.

La otra parte no tiene ninguna intención de que cambie la situación. «Es muy complicado llegar a un acuerdo. Lo he intentado todo, enviar cartas, hablar por teléfono y su respuesta es un no rotundo», señala la presentadora.

Pero dentro de tan oscuro panorama para ella, hay una buena noticia y es que la actriz pasará el día de Reyes con su hijo. «No he pasado las Navidades con mi hijo, lo tengo del 1 al 8 de enero», puntualiza Pont.