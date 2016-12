María Teresa Campos y Bigote Arrocet ponen tierra de por medio

María Teresa Campos va a vivir su primeras fiestas navideñas alejada de sus hijas. Primero pasó la Nochebuena y el día de Navidad con Edmundo y sus hijos, Estefanía y Max, en Madrid y ahora ha decidido poner tierra de por medio para disfrutar el fin de año.

María Teresa y Edmundo volverán a viajar fuera de su hogar, y lejos de las hijas de la presentadora. Una distancia que podría ir más allá de los kilómetros que les separan, ya que últimamente aunque ellas aseguran que no pasa nada, algunas imágenes hablan por sí solas.

A pesar de todo, madre e hijas quisieron excusar esa ausencia durante el debate de 'Las Campos' afirmando que en un primer momento se iba a marchar a Málaga. Además, la presentadora de 'Qué tiempo tan feliz!' quiso hablar del momento tan especial que está pasando con el cómico: «Solo quiero decir que me encuentro en el mismo momento de felicidad que me encontraba hace unos meses y, si cabe, más. Soy feliz porque no tengo ningún motivo para no serlo», apunta María Teresa.