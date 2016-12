Berta Vázquez no quiere hablar de su ruptura con Mario Casas

Mario Casas y Berta Vázquez siempre han llevado su relación con la máxima discreción, en muy pocas ocasiones se les ha dejado ver junto como pareja durante los dos años que han estado unidos sentimentalmente.

Ni uno ni otro han comentado nada de su separación. «Cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío», ha señalado la actriz en una entrevista para 'Yo Dona' en la que insiste en que no va a comentar nada: «Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo», ha señalado.

El romance entre Mario y Berta comenzó durante la grabación de la película 'Palmeras en la nieve'. Durante algo más de dos años han permanecido unidos, hasta que ahora han roto sin saber cuales han sido las causas que han provocado esa ruptura, aunque se han apuntado a los celos y a que la actriz se ha cansado de algunos comportamientos de Mario. A estas posibles causas hay que añadir los rumores sobre la posibilidad de que el actor hubiera tenido algo más que palabras con Dalianah Arekion, una guapísima modelo con la que acaba de protagonizar la campaña de invierno para una tienda de ropa.