Brittany Daniel anuncia su compromiso con Adam Touni

Brittany Daniel, una de 'Las gemelas de Sweet Valley', ha confesado a través de Instagram que se ha comprometido con Adam Touni. Una fenomenal noticia que se produce después de que la actriz haya superado un cáncer, por lo que la felicidad ha llegado a la casa de Brittany por partida doble.

La actriz publicó una fotografía con el anillo de compromiso, acompañada por el mensaje: «¡Dije sí! Mi mundo se hizo más brillante hoy». Por su parte, Adam Touni también quiso inmortalizar el momento y subió una fotografía de los dos fundiéndose en un tierno beso junto a a un pie de foto: «¡Ella dijo que sí! Las palabras de mi comprometida. Feliz Navidad a todos».

La actriz después de compartir con sus seguidores la noticia en las redes sociales, concedió una entrevista a la revista 'E! News' para informar de como fue la pedida: «Hicimos una camita a Tennessee Valley Cove en el condado de Marin y luego fuimos a Marin Headlands, una mirada panorámica hacia la bahía y el Golden Gate Bridge. Se puso de rodillas y me preguntó si me casaría con él, estaba en estado de shock y lo agarré, lo abracé y lo besé. Los coches que subían por la colina empezaron a tocar la bocina y la gente a nuestro alrededor empezó a animar».

Brittany Daniel, no quiso dar por concluido ese bonito episodio en su vida, sin antes dedicarle unas bonitas palabras a su pareja: «He esperado 40 años para conocer a mi mejor amigo y a mi compañero de vida, Adam Touni. Encontrar el amor después de sobrevivir a una crisis de salud tan grave, me hace sentir feliz por encontrar un verdadero compañero que me hace creer que todo es posible. Esperamos tener hijos en los próximos dos años».