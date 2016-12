Nick y Vanessa Lachey, padres de su tercer hijo

Nick y Vanessa Lachey se convirtieron en padres de su tercer hijo en la víspera de Nochebuena y anunciaban, a través de las redes sociales, que habían decidido llamarle Phoenix Robert Lachey.

La mujer de 36 años publicaba en su cuenta de Instagram un fotografía donde se puede ver su mano junto a la del recién nacido, acompañada por el comentario: «Es una muy feliz Navidad, de verdad! Hemos tenido nuestro milagro de Navidad. Phoenix Robert Lachey decidió presentarse temprano y nació en la víspera de Nochebuena. Mamá, papá, Camden & Brooklyn te quieren mucho!».

La noticia del hijo que ahora ha nacido fue anunciado por la pareja en el mes de septiembre y días más tarde fue Vanessa Lachey la que informó a través de su cuenta de Instagram que se trataba de un niño. Nick y Vanessa Lachey se casaron en 2011, un año más tarde tuvieron a su primer hijo llamado Camdem y en el 2015 dieron a luz a la pequeña Elisabeth Brooklyn Lachey.

En el año 2013, en una entrevista concedida a la revista 'People', el cantante contaba cómo le había influido la paternidad: «Tenía muchas expectativas sobre como sería la paternidad. Cuando sucede no lo puedes explicar con palabras, es un sentimiento indescriptible. Cuando me mira mi hijo noto que depende de mi y me da tanta alegría... Es una bendición de Dios y es lo más grande que me ha podido pasar en la vida».

Vanessa Lachey concedió otra entrevista en 2015 a Hollywood Take donde apuntaba que: «Nick y yo ponemos a nuestra familia en primer lugar. Nuestra familia es el lugar donde nos sentimos protegidos y bendecidos. Es donde podemos estar juntos y aprovechar el tiempo al máximo. Es lo más».

El cantante estuvo casado anteriormente con Jessica Simpson. Se conocieron en 1999 y tres años después se casaron, permaneciendo juntos hasta el 2006 que decidieron tomar caminos diferentes, no sin antes pasar por un divorcio muy complicado.