Alba Carrillo buscará el amor en 2017

Alba Carrillo ha concedido una entrevista a Terelu Campos en la que le ha confesado cuales son sus propósitos para el nuevo año que está a punto de comenzar. Lo primero que le ha reconocido la modelo a la entrevistadora es que está deseando que llegue el nuevo año, «voy a entrar haciendo el delfín», comentaba con tono irónico. Sobre el año que estamos a punto de despedir, Terelu le pregunta si ha tenido algo bueno, a lo que Alba responde, tirando de nuevo de ironía: «Espera que tengo que escarbar» y añadía, ahora más seria: «Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba».

En cuanto a su separación con Feliciano López explicaba: «Lo peor no ha sido la separación en sí, lo que sí que me costó fue el tema mediático. Nos falta el broche legal pero es verdad que mentalmente ya creo que he pasado página. Voy a luchar por mis derechos pero ya sin rencor, como una cosa que está ahí, que hay que cerrarla pero sin estar sufriendo».

Respecto a sus deseos para 2017: «Mi deseo es ser feliz porque no me ha dado tiempo. 2016 ha pasado por mi calendario pero yo no he pasado por él. Tengo que estar tranquila, no tomarme las cosas a lo mejor tan a pecho. Soy unas persona muy sentida y eso a veces genera fricciones. No seré una mujer despechada en 2017» y añadía: «Espero enamorarme en 2017».

Alba también ha recordado su viaje a Laponia con su hijo Lucas: «Ha sido el viaje de mi vida. Hemos estado una tarde entera con Papá Noel haciendo galletas, mi hijo le ha dejado la carta escrita, todo genial. He dejado las rodillas rotas a Papá Noel porque me senté y empecé a pedir y venga y venga».

En cuanto a su deseo profesional para el año que viene: quiere trabajar en la televisión.