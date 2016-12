Sara Carbonero desea feliz Navidad con 'mucho pan'

Sara Carbonero e Iker Casillas están disfrutando de unos días de vacaciones en España acompañados por sus familiares y amigos. El primer destino de su viaje, fue Navalacruz, el pueblo del portero desde no dudaron en compartir una instantánea en las redes sociales. Sara colgó una fotografía con tres hogazas de pan que hacen la boca agua. Pero esto no es lo más destacado, sino que en cada uno de los panes han puesto los nombres de Iker, Sara, Martín y Lucas. La imagen iba acompañada por un pie de foto: «Por fin he encontrado una foto que me gusta para desearos a todos una muy feliz Navidad. Igual no es la típica pero si los tuvieseis cerca lo entenderíais. No sabéis como huelen estos panes recién hechos en el horno de Paco, en mi pueblo».

Si el primer destino fue Navalacruz, la segunda parte de las vacaciones la pasarán en el pueblo de ella, Corral de Almaguer, donde la periodista ha comprado un caserón para pasar las vacaciones en familia. Durante su estancia en el pueblo toledano la pareja y sus hijos han sido fotografiados mientras bajaban del coche con el carrito de su bebé y segundos después se puede ver como Sara Carbonero lleva al pequeño Lucas en brazos. Por su parte, Iker Casillas va con su hijo mayor Martín en brazos con el que parece ir jugando muy cariñoso.