El novio de George Michael cuenta cómo encontró muerto al cantante

Fadi Fawaz, el novio de George Michael, fue el primero en encontrar sin vida al cantante en la cama, una información que él mismo ha pubicado en las redes sociales.

Fadi Fawaz, el peluquero de los famosos, no ha tardado ni 24 horas en cambiar su fotografía de perfil en la que aparece besando el rostro del cantante. También ha relatado en Twitter el momento en el que se encontró a su pareja fallecida. «Es una Navidad que jamás olvidaré, encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana. Nunca dejaré de extrañarte», señalaba el mensaje.

El peluquero afirmaba que mantenía una relación con el cantante de 53 años desde 2012, año en el que fueron fotografiados juntos por primera vez. A pesar de ello, hay quienes afirman que el músico jamás olvidó al vendedor de obras de arte Kenny Goss, con el que compartió 13 años de su vida incluso existían rumores de que el verdadero amor de Michael había regresado a su vida en los últimos meses.

Desde que se tuvo conocimiento de la muerte del cantante se han disparado sus reproducciones y descargas en Spotify. Según los datos aportados por la aplicación musical hubo cinco canciones que no dejaron de oír sus millones de seguidores: 'Last Christmas', un clásico por estas fechas, 'Careless Whisper', 'Faith', 'Freedom! 90' y 'Wake Me Up Before Yo Go-Go'.