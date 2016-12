Lena Duham se desnuda para felicitar la Navidad a sus seguidores

Lena Duham ha querido poner tierra de por medio y alejarse del frío invierno de Nueva York y disfrutar de latitudes más templadas. Para dar 'envidia' a sus seguidores en las redes sociales, hemos podido ver una fotografía en su perfil de Instagram en el que aparece semidesnuda y con una larga cola de sirena. Una imagen con la que ha querido felicitar la Navidad con el mar como protagonista. «Y entonces ella tuvo su deseo de vacaciones también conocido como su deseo para toda la vida. Os deseamos unas Navidades de Sirenita», escribía la actriz junto a la imagen.

Lena Duham es conocida por su defensa a ultranza del feminismo, lo que le ha llevado a ser criticada en más de una ocasión en las redes sociales. Hace unos días fue duramente criticada por unas declaraciones en las que aseguraba «ahora puedo decir que nunca he abortado, pero que me habría gustado hacerlo». Pero estas no son las únicas afirmaciones que han levantado polémicas. En el libro que publicó en 2014, 'No soy ese tipo de chica', la actriz realizaba fuertes comentarios que le valió más de una crítica: «Un día, mientras estaba sentada en nuestro porche de Long Island jugando con bloques y cubos, mi curiosidad dio lo mejor de mí. Grace se estaba poniendo derecha, balbuceando y riendo, y me incliné hacia abajo entre sus piernas y cuidadosamente curioseé en su vagina abierta».

Declaraciones de este tipo han dado pie a que sea criticada, incluso, por otras artistas como ha sido el caso de la rapera Azealia Banks que atacaba el feminismo blanco de Dunham, «las feministas blancas hacen cosas como ir a un pueblo cualquiera de África a sacarse una foto jugando con niños africanos y vuelven a Estados Unidos e ignoran a toda mujer que no sea rica y blanca. Si estas feministas de Hollywood son feministas para las mujeres, ¿por qué nadie se asegura de que todas las mujeres consiguen representación y oportunidades igualitarias en las artes, la música o el cine?», afirmaba la polémica artista