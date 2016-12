Gisela y Víctor disfrutan de una agradable cena en 'First Dates', pero con sorpresa final

En el programa de anoche vivimos una situación, bastante curiosa. Gisela y Víctor, dos de los invitados de la noche, acudieron al programa en busca de su media naranja y lo cierto es que se acercaron bastante. Todo parecía ir bien, a pesar de que la joven no quisiera besarle, algo que él intentó en dos ocasiones. Una de ellas bajo el múerdago, como manda la tradición navideña. «No todos los días te hacen la cobra ante millones de personas», dijo Víctor con resignación.

A pesar de ese pequeño rechazo, todo el mundo apuntaba a que habría una segunda oportunidad. Pero antes de que se llegase, Víctor tenía algo que decir a Gisela. «Hay una cosa que tenemos que decirte los compañeros del programa y yo. Y es que, como no había aparecido tu cita, yo soy un actor».

Realmente Gisela, en un principio le llamó la atención la corrección del joven, de tal forma que se lo llegó a preguntar durante la cita, y aunque él lo dejó en el aire, luego acabó desmintiéndo que fuese actor: «¿Con estas pintas? Por favor…».

Al confesarle que no era intérprete, Gisela comenzó a reírse con cierto nerviosismo, pensando que solo eso le podría ocurrir a ella: «Oye, qué instinto tengo». Pero no acabaría ahí el juego. Y es que todo fue una broma de Víctor, que aprovechó la pregunta realizada anteriormente por su cita. «Por favor, que soy informático, tía. No me jod…, qué fuerte».

Al terminar la velada, los dos dejaron claro que quieren una segunda cita.