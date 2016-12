Alba Carrillo pasa la Navidad sin su hijo Lucas

Alba Carrillo no está atravesando por su mejor momento. Entre otras cosas, porque esta ha sido la primera Navidad que pasa sin su hijo Lucas, a pesar de que sus diferencias con Fonsi Nieto parece que han llegado a su fin.

Hace unos días, la modelo acaparaba las portadas de la prensa del corazón por su juicio contra quien fuera su marido Feliciano López y, además, por su polémica en torno a su también exmarido Fonsi Nieto y eso que Alba había comentado en muchas ocasiones que se llevaban a las mil maravillas pero la cosa resultó no ser cierta. Afortunadamente para los dos ahora han llegado a un acuerdo en los juzgados, aunque la presentadora ha tenido que ceder en varios aspectos respecto a la custodia de su hijo. Como ejemplo de ello, el pequeño ha pasado la Navidad junto a su padre y la pareja de éste y, al parecer, la modelo no lo está pasando demasiado bien. Marisa Martín Blázquez ha afirmado en 'El programa de AR': «Para ella no pasar las navidades este año con su hijo y además estar recién separada, ya que el año pasado lo celebraba junto a su pareja, convierten a estas navidades en las más tristes desde hace mucho tiempo».

Aunque no ha pasado el día de Navidad con su hijo, lo cierto es que Alba si ha podido disfrutar de su pequeño como lo demostró con su viaje a Laponia donde conocieron a Papá Noel. En las redes sociales, ella misma compartía una imagen del pequeño decorando la casa con su árbol de navidad.