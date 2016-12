Jorge Javier Vázquez quiere seguir presentando 'Gran Hermano' a pesar las críticas recibidas

Jorge Javier Vázquez no ha tenido un estreno dulce en su nueva faceta como presentador de 'Gran Hermano 17'. En su despedida durante la final de la edición, ha reafirmado su intención de regresar en la próxima edición, con mensaje directo a una audiencia que, en ocasiones, ha cuestionado su trabajo durante cada gala. «Tras 105 días de convivencia, ya solo queda silencio y vacío (...). En este instante cerramos las puertas de la casa. Acaba, de momento, la vida en directo. Mis compañeros ya trabajan en 'Gran Hermano 18'. No me lo habéis puesto fácil. Aun así, me quedan ganas de seguir. Ojalá me lo permitáis. Gracias a todos».

Con la finalización de 'Gran Hermano 17' ya está muy cerca una nueva edición de 'Gran Hermano VIP' que contará, entre otros, con la participación de Toño Sanchís. El exmánager de Belén Esteban estará acompañado dentro de la casa de Guadalix de la Sierra de Chelo García-Cortés, que se reencontraría a su vez con su ex pareja José Manuel Parada, o Alba Carrillo. Otro de los nombres que suena con fuerza es el de Aramís Fuster. Aunque, sin duda alguna, el fichaje más sorprendente sería el de Emma Ozores.

El concurso tiene como fecha de inicio el domingo 8 de enero, según lo señaló Antonio Rossi, esta semana en 'El programa de Ana Rosa'.

Jorge Javier Vs Meritxel

Tras la conclusión de 'Gran Hermano 17', los tres finalista pasaron por el plató donde les estaba esperando Jorge Javier Vázquez para someterles a las entrevistas de rigor. Una de las más esperadas era la de Meritxell.

No hay que olvidar que el presentador ha sido muy crítico con la concursante. Hace unas semanas, un audio filtrado destapó la verdadera opinión de Jorge Javier, sobre la segunda finalista. El presentador charlaba con la mejor amiga de la concursante y él confesaba el hartazgo que la chica le estaba produciendo. «No puede estar más pesada Meritxell, hostias. Es una brasas, vaya coñazo». Vázquez se refería a la actitud de la concursante con Alain. Este jueves, el presentador ha querido zanjar la polémica explicándole a Meritxell, en primera persona, lo que realmente sucedió. «Me lo he pasado muy bien contigo. Una vez estaba hablando con Laura, se coló un audio, y yo le decía 'qué coñazo es Meritxell. Pero me he divertido mucho contigo».

También ha reconocido la evolución que ha experimentado la joven a la largo del programa: «Has sido una concursante muy sorprendente, porque has tenido una evolución muy importante. Al principio eras una concursante muy sinsustancia, luego te has ido asentando y te has convertido en una persona muy firme en sus convicciones, honesta y leal».