La Veneno ha sido finalmente incinerada

La muerte de La Veneno ha estado, desde un principio, rodeado de la polémica, llegándose incluso a rumorear que se trataba de un asesinato. Su pareja apareció en televisión para hablar de ella, lo mismo que prácticamente toda su familia, con la que apenas mantenía relación.

La Veneno murió hace más de 40 días en el Hospital Universitario de la Paz, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido descansar en paz. Sus restos han sido incinerados, rodeada de la polémica, ya que parte de su familia no se ha enterado de la incineración. Pero la madre de La Veneno, cansada con el tema, ha decidido poner fin a esta situación y ha tomado la decisión de incinerar a su hija. La madre ha contado con el apoyo de sus hijos Francisco y Belén, pero no con el de los otros tres, Mari Pepa, Rafael y Trini, que no sabían que la iban a incinerar. Según parece se han enterado a través de 'El Español', por lo que han dado unas declaraciones de lo más enfadado: «Son unos cabrones. Esto es un jarro de agua fría para mí. Estoy indignada. Ahora todo lo que hemos hecho no sirve para nada», comenta Trini.