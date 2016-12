Tanya Callau Thicke agradece a los seguidores de su marido fallecido el apoyo que ha recibido

Alan Thicke falleció el pasado 12 de diciembre a la edad de 69 años, tras sufrir un infarto mientras se encontraba jugando con su hijo pequeño al hockey, una noticia que fue confirmada por el representante de su hijo en un comunicado ofrecido al periódico 'Los Angeles Times'.

Una semana después de su fallecimiento, su viuda Tanya Callau Thicke ha roto su silencio en un comunicado a la revista People: «Es una tristeza desgarradora. Siento un dolor increíble y agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos que me han dado muestras de amor y han gastado tiempo de su vida en mí».

La mujer de 41 años que contrajo matrimonio con el actor en Cabo San Lucas en 2005 ha declarado que: «La familia y los amigos nos reunimos en nuestra casa y a través de nuestras lágrimas y sonrisas celebramos la vida de mi dulce y devoto esposo Alan Thicke».

Además, Tanya ha querido pedir en su nombre y en el de su familia que todas las donaciones que quieran realizar los fans en memoria de Alan Thicke sean enviadas a la Fundación de Diabetes Infantil Juvenil (JDRF). «Mi familia y yo os lo agradeceríamos de corazón, era una causa con la que él se preocupaba mucho».

Cuando se produjo la muerte de Alan Thicke, la presentadora Ellen DeGeneres fue una de las primeras en pronunciarse: «América amaba a Alan Thicke. Estoy tan triste de que se haya ido. Envío mucho amor a su familia». Por su parte, la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, subió a su cuenta de Instagram una fotografía del actor con la siguiente dedicatoria: «Estoy tan triste por la pérdida de un padre amoroso, un actor talentoso y un increíble amigo. Alan, fuiste amado por muchos y serás recordado por todos nosotros. Mis pensamientos y oraciones están con la familia de Thicke».

En ese homenaje al actor, también quisieron participar sus familiares, como fue el caso de su hijo Robin Thicke, que dedicó las siguientes palabras a su padre: «Mi padre falleció hoy. Fue el mejor hombre que he conocido. El mejor amigo que he tenido. Todos vamos a alegrarnos y a celebrar la alegría que trajo a cada habitación en la que ha estado. Te queremos Alan Thicke. Gracias por el amor. Te quiere, tu hijo agradecido». Además, la exmujer de Robin Thicke, Paula Patton, compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Conocía a Alan desde que tenía 15 años y tuvo un efecto tremendo en mi vida. Me encantó y lo respete muchísimo. Tenemos grandes recuerdos vividos juntos. ¡Te vamos a extrañar tanto! Tu nieto piensa que sigues con nosotros aquí, con tu espíritu». Paula Patton contrajo matrimonio con Robin Thicke en 2005 y se divorciaron en 2015.