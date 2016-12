Mila Ximénez no tiene ninguna relación con Paz Padilla

Mila Ximénez ha concedido una amplia entrevista a la revista 'Lecturas' donde nos cuenta su relación con sus compañeros de 'Sálvame' y también cuales son sus planes para las próximas fiestas navideñas.

Para la tertuliana, 2016 ha sido un año muy especial, con muchos cambios tanto en el aspecto físico como en el mental gracias a su paso por la isla de Supervivientes. «Ahora me gusto más, aunque soy muy autocrítica y nunca estoy satisfecha del todo. Antes tenía muchísimo complejo. Era también por la dejadez, te metes en una rueda de: 'Me encuentro mal, me tiro a la comida'. Bebes más de la cuenta y eso te va destrozando. Me estaba autodestruyendo».

Además, Mila también ha tenido que superar un episodio difícil, el cáncer que ha sufrido su hermano Manolo que le ha servido para abrir los ojos sobre lo que realmente importa: «Él sabía que tenía cáncer antes de que yo me fuera a Supervivientes, pero decidió llevarlo en secreto y posponer su operación para que yo pudiera ir a Honduras [...] No se puede ser más generoso que mi hermano».

Esta nueva forma de ver la vida le ha llevado a ver 'Sálvame' de una forma menos vehemente: «Sálvame me encanta pero mañana se puede acabar y estoy preparada para irme. No necesito una casa en una urbanización de lujo, ni dos personas de servicio. Tengo un piso que puedo pagar, no tengo deudas, ni debo a Hacienda. No vivo por encima de mis posibilidades, eso crea un estrés tremendo».

Sobre su relación con Paz Padilla señala que ha echado mucho de menos a Jorge Javier Vázquez y que «con Paz no tengo ninguna relación fuera del programa [...] En la boda se vio claramente que no tenía relación personal con nosotros».

Sobre las próximas fiestas navideñas, Mila comenta que «vienen a cenar a casa este Fin de Año Alba con los niños y mi yerno, y también los hermanos de Alba con Fernanda, su madre (primera esposa de Manolo Santana)».

En la entrevista tampoco ha tenido problemas en hablar de su ex, Manolo Santana: «He tenido una vida maravillosa, pero tenía tanta rabia dentro, que ni recordaba lo bueno. Con el padre de Alba he tenido unos años buenísimos viajando en aviones privados, conociendo a una gente estupenda, he estado en los mejores yates y eso se me había ido de la memoria, solo recordaba lo malo».