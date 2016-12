Impresionante final de 'Velvet'

El capítulo final de 'Velvet' no ha decepcionado a sus seguidores, a pesar de que jugaban con un final muy arriesgado al rodar una parte en directo, una iniciativa que ha sido muy aplaudida en las redes.

Con la última entrega llegó el ‘sí quiero’ más esperado entre Alberto y Ana, y el resto de parejas acabaron con un final feliz, desde Mateo y Clara, a Patricia y Enrique y hasta Raúl y Humberto. Dejando en el aire el futuro de Don Emilio y Doña Blanca.

Por tercera vez, Alberto le pide matrimonio a Ana, pero cuando llega el momento, con éste esperando en el altar y Ana entrando en la iglesia, Rita cae al suelo. En ese momento se paraliza la boda y la llevan al hospital.

Antes de casarse, a Alberto todavía le quedaba un asunto pendiente. Debía enfrentarse ante el culpable de que se le diese por muerto durante cinco años. Se trataba de Carlos quien se encargó de esconder todas las cartas de amor que Alberto enviaba desde Nueva York. Alberto, lleno de odio, espetaba: «Me has quitado la oportunidad de ver nacer a mi hijo», algo que no le perdonará nunca. Pero Carlos no le tiene miedo, tal y como dice él fue quien le mató.

En este episodio final, Doña Blanca y Don Emilio brindan: «Por un futuro lleno de experiencias por compartir»

Don Emilio ha rechazado la propuesta de Alberto y Ana de irse con ellos a Nueva York. Para el tío de Ana las Galerías Velvet son su vida y junto con Doña Blanca comenzarán de cero en una nueva vivienda con nuevos sueños que cumplir, juntos de la mano.

