Fran Álvarez no quiere saber nada de la 'guerra' entre Belén Esteban y Toño Sanchís

Toño Sanchís sigue lanzando declaraciones que pueden estar haciéndole mucho daño a Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' vuelve a ser salpicada por la polémica y de rebote le ha caído a Fran Álvarez.

El exmánager de la tertuliana dejaba caer que Belén en su día se interpuso para que Fran no acudiese a los programas de televisión y fuese concursante de realities ya que, en ese tiempo, el marido de la Esteban era un personaje que daba mucho juego. Ahora, Fran ha rehecho su vida y no quiere saber nada de los medios. Tanto que ha confesado que está dispuesto a firmar la nulidad matrimonial si Belén Esteban lo necesitase para poder casarse con su Miguel: «Yo tengo mi vida hecha, Belén tiene la suya, y cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. ¡Qué le vaya bien! Igual que a mí me va bien, gracias a Dios, y ya está. No deseo mal a nadie, ni a Toño ni a ella. Pues que es un problema que tiene él con Belén, que yo creo que ahí no pinto nada, el problema lo tienen ellos dos».

Con estas declaraciones, parece que Toño quiere meter a Fran en el lío, pero Fran reacciona diciendo que «no he visto nunca nada. Mira, ya te he dicho que eso es un problema que tienen ellos dos, yo ahí no quiero opinar ni opino, porque no soy nadie para opinar».