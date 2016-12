Desvelado el nombre de la segunda hija de Blake Lively y Ryan Reynolds

El 30 de septiembre de 2016 nació la segunda hija de Blake Lively y Ryan Reynolds. Desde ese momento, la pareja no quiso ni desvelar el sexo y el nombre de la pequeña, de la misma manera que hicieron con su primera hija James en 2014.

Dos meses después, la revista 'Us Weekly' ha relevado el nombre de la pequeña. Se llamará Inés Blake Lively. Inés es uno de los pocos nombres en español que no contiene la letra A. Además, procede del griego y significa 'casta' o 'pura'.

El pasado 15 de diciembre, la pareja apareció en público con sus dos hijas, coincidiendo con la inauguración de una estrella en el paseo de la fama con el nombre de Ryan Reynolds. El actor dedicó unas palabras a su mujer: «Quiero dar las gracias a mi esposa, Blake, que está sentada allí mismo, es todo para mí. Eres lo mejor que me ha podido pasar. Haces que todo sea mejor. Me has dado las dos hijas más increíbles que podía tener».

En una entrevista para la televisión estadounidense 'Extra', el actor acudió con sus dos hijas: «Esta es una de pocas y raras ocasiones en las que quisimos acudir todo el clan familiar. La inauguración de mi estrella en el paseo de la fama requería acudir con mi familia. Si no lo hubiese hecho, me habría arrepentido en 20 años, mi familia se lo merecía», sentenciaba.