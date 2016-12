Arturo Pérez-Reverte pide disculpas al periodista de La Sexta al que intentó ridiculizar

Arturo Pérez-Reverte se ha visto en la obligación de pedir disculpas al reportero de La Sexta que informaba del ataque terrorista de Berlín. Alberto Fernández relató en Twitter un «momento desagradable» que le ocurrió mientras trabajaba. «Rodeado por 14 policías más de 10 minutos mientras otros dos se han ido con mi DNI y tarjeta de prensa», escribió el periodista.

El escritor y periodista no aguantó este comentario y unas horas después hacía un comentario cargado de sarcasmo: «Dantesco. Menudo mal rato habrá pasado. Le recomiendo un psicólogo para superarlo». El comentario no fue en privado, sino que lo hizo públicamente, colocando 'un punto' delante del nombre Alberto Fernández para que este escarnio llegase a los 1,73 millones de personas que siguen al escritor en Twitter. Si no hubiera utilizado el 'punto', la respuesta solo habría sido visible para los seguidores de Pérez-Reverte que también siguen al joven periodista, es decir, infinitamente menos.

Este comentario del escritor provocó multitud de comentarios en contra del periodista de La Sexta que también les contestó: «Qué mala costumbre tienen algunos de opinar de todo y nada sin conocimiento de causa. No esperaba de usted que se rebajara a ese nivel».

Pérez-Reverte se dio rápidamente cuenta del error que había cometido: «Tiene razón. Se me fue la mano, pero es que me lo puso fácil. El mundo es lugar difícil; y su profesión, también. Mis disculpas». «Aceptadas», respondió inmediatamente Alberto.