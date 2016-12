Miriam Saavedra no se toma bien el baile de Carlos Lozano con Mónica Hoyos

Los concursantes de 'Sálvame Snow Week' también tienen sus momentos para la diversión. Los organizadores del reality les prepararon una fiesta en la que se lo pasaron en grande, comenzando por el presentador, Carlos Lozano que no tuvo problemas en bailar con su ex, Mónica Hoyos que llevaba un look de lo más atrevido con un body transparente.

Los compañeros de reality no pasaron por alto el baile de la pareja, además de comentar que los dos se mostraron muy cariñosos, el uno con el otro. Laura Fa ha llegado a comentar que hay mucho feeling entre ambos y ha desvelado que al parecer Miriam Saavedra le colgó el teléfono a su pareja al enterarse que estaba bailando con su ex. Para echar más leña al fuego, la concursante afirmaba que ambos se habían encerrado juntos en una habitación.

Cuando Carlota Correderera conectaba con 'La Panticosa', Mónica Hoyos afirmaba que no se acordaba de Miriam Saavedra aunque nadie la creía. Por su parte, Carlos Lozano también se pronunciaba al respecto bastante molesto: «He bailado con Mónica Hoyos como con cualquiera. Hay mucho aspirante a colaborador que solo mete mierda. He bailado con Mónica Hoyos porque es la madre de mi hija. Como algunos no tienen otras noticias que dar las buscan en Carlos Lozano».

Por su parte, Miriam ha decidido pasar del tema, aunque si es cierto que no acudió a su cita con 'Sálvame' para realizar sus comentarios sobre el nuevo reality ya que, según ella, se puso enferma.