Jesús Tomillero vuelve a meter la pata

'Sálvame Snow Week', el programa que puso en marcha Mediaset para encontrar sustitutos a Rosa Benito y Raquel Bollo, en calidad de colaboradores de 'Sálvame', está dando unos momentos únicos, como la pelea entre Chiqui y Jesús Tomillero, la bronca entre Chiqui y Jordi Martín y la expulsión disciplinaria de Javier Tudela y Jordi Martín.

Sin duda, uno de los grandes protagonistas del reality es Jesús Tomillero que saltó a la fama tras afirmar que era homosexual. Esa popularidad aumentí cuando salieron a la luz sus infidelidades. Su novio fue uno de los invitados a 'Sálvame Deluxe' para realizar un polígrafo y así poder aclarar todas las polémicas vertidas sobre su pareja. Y ahora, durante una de las salidas por Panticosa, se le vio disfrutar de la noche y tontear con varios chicos. Laura Fa, su compañera en el concurso, afirmaba que: «Él está por experimentar, por conocer... Y claro, David no entra en este plan de vida». Para ratificar su actitud con los jóvenes, Antonio Tejado y Rafa Mora confirmaban los hechos sucedidos afirmando que el árbitro intercambió el número de teléfono con dos chicos.

Tomillero se defendía diciendo: «Paso de estas cosas, yo no le he dado mi teléfono a nadie. Si queréis cuando salga enciendo mi móvil y vemos si me ha llamado alguien de esta noche». Para calentar más el ambiente, Antonio Tejado señaló que el árbitro tenía un móvil de prepago a nombre de otra persona para que así su novio no pudiese descubrir sus infidelidades. Una afirmación que fue corroborada por Rafa Mora.

Ante esta acusación, Carlos Lozano dio la oportunidad de defenderse a Tomillero que declaraba: «David y yo sabemos que solo tengo un teléfono móvil, no tengo más teléfonos».