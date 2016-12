El personaje de Sansa será «mucho más oscuro» en 'Juego de Tronos'

El final de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' sirvió para ver a una Sansa distinta. Su carácter educado e inofensivo desapareció para crecer en ella una mentalidad vengativa, movida por sus primeros contactos con el poder.

La actriz que encarna el papel de Sansa, Sophie Turner, ha confirmado en una entrevista concedida a 'Vulture' que en la séptima temporada de 'Juego de Tronos' su personaje será «mucho más oscuro». «El cambio de vestuario llevado a cabo en la anterior tanda de capítulos fue solo el primer indicio de que ella estaba lista para empezar a jugar», afirma. . «Esa era una versión suave de su oscuridad, y ahora está sintiendo que hay uno lado oscuro en ella. Está jugando de una manera despiadada. Cuando quiere algo, sale y lo consigue».

Turner adelanta el interés que puede tener el espectador por ver cómo Sansa maneja «su mayor poder» en la próxima temporada. Y asegura que una de las claves de este cambio, como recoge la web de 'Vertele!', se encuentra en el lenguaje no verbal, en las sonrisas y en las miradas. «Sansa ha tenido que hacer todo lo no verbal. Nunca se le permitido hablar ni decir nada. Ella ha aprendido a no decir lo que quiere decir. Un lenguaje no verbal que ha sido la forma en que ha tenido que adaptarse a este mundo cruel».