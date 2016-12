Margot Robbie sigue sin desvelar si se ha casado con Tom Ackerle

Ayer lunes 19 de diciembre saltaron los rumores de boda de Margot Robbie y Tom Ackerle. Unos comentarios que fueron recogidos por el diario británico 'The Telegraph' que publicó un artículo en el que aseguraba que la pareja había celebrado una ceremonia íntima en Byron Bay (Australia).

La protagonista de 'El Lobo de Wall Street' ha querido responder a ese rumor y lo ha hecho de una forma muy gráfica en su cuenta de Instagram. La actriz ha publicado una fotografía en la que aparece dándose un beso con su novio y, a la vez, haciendo una peineta a la cámara, aunque no levanta el dedo corazón, sino el anular decorado con lo que parece un anillo de compromiso. La fotografía ha sumado 770.000 Me gusta en cinco horas. La imagen podría confirmar la boda, pero la actriz no ha hecho ningún comentario por el momento.