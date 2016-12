La madre de los hijos de Jesé quiere remover la conciencia del futbolista

Jesé Rodríguez se ha convertido en noticia en los últimos días y no precisamente por los goles que está marcando en el París Saint-Germain, sino por la noticia de que se había convertido en padre, estando con Aurah Ruiz. Pero lo que más llamó la atención fue que Melody Santana, la exnovia de Jesé se lo anunciara a través de su cuenta de Instagram publicando una imagen del bebé recién nacido. Jesé optó por solicitar una prueba de paternidad y ahora es ella la que ha dado una entrevista en exclusiva para dar su versión.

En una entrevista publicada en 'Vanitatis', Melody Santana ha comentado las razones por las que no le dijo a Jesé, en privado, que habían sido padres: «No tuve otra forma de hacérselo saber. Hace cuatro meses cambió de número de teléfono y dejó de hablar conmigo. No tenía manera de contactar con él y no quería decírselo a través de un familiar. Quería hacerlo yo».

Jesús y Melody comenzaron a salir a la edad de 17 y 19 años, respectivamente, aunque pronto empezaron a mostrar sus primeras diferencias. No obstante fue la época en la que se quedó embarazada de su primer hijo. Al nacer le sometió a una prueba de paternidad porque su familia puso en duda que fuera el padre. A partir de ahí, su relación estuvo marcada por idas y venidas: «Me dejó tirada con todos los preparativos del bautizo, así que no quedó más remedio que suspenderlo».

Además, Melody aclara que Jesé no sabía separar sus problemas en la relación de su hijo y cuando estaba bien con la madre lo estaba con el hijo, sino pasaba meses sin preocuparse por él: «Este 2016, sin ir más lejos, solo ha visto a su hijo cuatro veces y las únicas Navidades que ha pasado con él fueron las primeras. Ninguna más».

La joven también recuerda que el futbolista la engañó con varias mujeres, pero ella siempre acababa perdonándole. Como ejemplo pone a Fátima Heredia que la llevaba a un hotel, ya que en su casa estaban las pertenencias de la madre de su hijo. Además, estuvo con las dos en fechas tan próximas que abortaron prácticamente seguido: «Yo aborté en noviembre como consecuencia de una malformación en el feto y Fátima lo hizo solo un mes antes de manera voluntaria. Al no sentirse apoyada por Jesé, interrumpió su embarazo», apuntó Melody.

Sobre su segundo embarazado comenta que lo ha pasado tremendamente mal: «En 2016 me quedé embarazada y cuando se lo dije le noté nervioso. Él ya estaba con Aurah, pero yo no lo sabía. Él me decía que no estaba preparado para tener otro hijo, pero cuando le propuse interrumpir el embarazo me miró a los ojos y me dijo que no lo hiciera porque él no quería».

A pesar de realizar estas declaraciones sobre su relación con Jesé, la joven quiere dejar claro que ella habla de esto de una forma interesada: «Lo he pasado fatal. Todo esto ha sido un tormento para mí. No quiero fama ni venganza. Solo pretendo remover su conciencia y que reaccione».