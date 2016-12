Cristina Pedroche confiesa que «el sexo, mejor a todas horas»

Después de desvelar qué tipo de vestido llevará en la Nochevieja de Antena 3, Cristina Pedroche ha concedido una entrevista a la revista 'QMD!', en la que ha comentado algunos aspectos de su vida privada que no conocíamos.

Entre otras cosas ha asegurado que no elige entre sexo «mañanero o por la noche», y que lo prefiere «a todas horas», ya que «siempre viene bien». También revela que su marido el chef David Muñoz, sería su elección si tuviese que llevar algo (o a alguien) a una isla desierta, aunque la vallecana aporta un 'pequeño matiz': «También me llevaría a mi madre».

Al preguntarle por sus regalos de Reyes comenta: «No me gusta pedir nada cuando ya lo tienes todo», aunque en su carta escribiría que quiere: «amor para todo el mundo. No me gusta pedir cuando ya lo tienes todo».