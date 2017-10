13manías: «Me compran fotos y vídeos conduciendo descalza» '13manías', portada de la revista 'Intervíú'. / Interviú La modelo de los pies preciosos protagoniza la portada de la revista 'Interviú' EL NORTE Lunes, 9 octubre 2017, 10:33

13manías protagoniza la portada de la revista 'Interviú', en la que nos desvela los secretos que hacen suspirar a sus 120.000 seguidores en las redes sociales y no son solamente por sus pies. «Me compran fotos y vídeos conduciendo descalza», señala esta joven administrativa que también es modelo en sus tiempos libres y a quien un día un fotógrafo le dijo que tenía unos pies preciosos, un comentario que le ha servido para saltar al estrellato.

Ahora, esta joven ha decidido dar un paso más y poner arte a la podofilia. «Hago sesiones privadas. Me dan masajes o me pintan las uñas. A uno le gusta que le use como reposapiés. Muchos eyaculan solo con tocármelos», apunta