ERC descarta un tripartito con PSC: «No pactamos con carceleros ni expoliadores» Gabriel Rufián niega que el proyecto de Esquerra sea unilateral: «Unilateral es querer que te gobiernen carceleros» Lunes, 11 diciembre 2017, 23:05

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha descartado este lunes que su partido participe en ningún pacto postelectoral del 21-D en que esté el PSC, como un tripartito de izquierdas: "En Esquerra no pactamos con carceleros ni con expoliadores".

En un mitin en el Pabellón Ferial de Sant Carles de la Ràpita ante más de 1.000 personas --el más multitudinario de los republicanos hasta la fecha--, ha replicado así al candidato de los 'comuns', Xavier Domènech, que ha contemplado un tripartito de izquierdas con ERC y PSC si los republicanos abandonan la unilateralidad.

Rufián se refiere como carceleros a los tres partidos que han avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña: PP, Cs y PSC, a los cuales responsabiliza de que haya líderes soberanistas en la cárcel, y ha pedido replicarles en las urnas: "Esa patria que se ganó el 1 de octubre y se proclamó el 27 de octubre se defiende el 21 de diciembre".

En plena polémica porque ERC apostó el domingo por retomar la vía unilateral si el Gobierno central no negocia tras el 21-D, Rufián ha argumentado que la única unilateralidad hasta la fecha la ha aplicado el Estado.

"Lo unilateral es sacarle un ojo a Roger Español --en la cargas policiales del 1-O--, es liarse a palos, es querer que te gobiernen carceleros", y ha asegurado que una república catalana es la única amenaza real a un Estado que ve indigno e indecente.

Ante unas encuestas que vaticinan que ERC y Cs podrían disputarse la victoria, Rufián ha arremetido contra la lista de Inés Arrimadas, a la que ha definido como "el frente nacional naranja. La falange naranja del PP. El partido del Íbex 35. El partido de Íbex Arrimadas".

LLUÍS SALVADÓ

El número 3 por Tarragona y exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha pedido evitar el triunfo de Arrimadas en Tarragona, ha recordado que no tienen ni un concejal en los 52 municipios de la comarcas del sur de Tarragona y ha ironizado: "Son una gente que para llegar a las Terres de l'Ebre necesitan GPS".

Salvadó fue uno de los detenidos en la operación policial del 20 de setiembre contra varios altos cargos del Govern vinculados con la organización del referéndum, y en el mitin ha insistido en que "más pronto que tarde" la actual generación de catalanes verá la independencia.

También ha cargado contra la justicia por considerar que no pide explicaciones a 'M.Rajoy' por los problemas judiciales del PP: "Es un señor que ha cobrado sobresueldos en negro", y lo ha contrastado con el candidato de ERC, Oriol Junqueras, al que ha definido como una persona honradísima.

A LOS PRESOS SOBERANISTAS

El número 3 de ERC, Raül Romeva, ha llamado a la movilización del voto soberanista, alertando de las consecuencias de que ganaran partidos no soberanistas: "El 155 no dudará en absoluto en destruir la cohesión social y las libertades fundamentales. Como el 155 no duda, nosotros no nos podemos permitir el lujo de dudar".

Cuando se cumple una semana desde que abandonó la prisión de Estremera tras más de un mes encarcelado, ha lamentado que sigan estando privados de libertad cuatro dirigentes soberanistas y ha pedido una victoria de ERC el 21-D para hacer "imposible" que sigan en la cárcel.

ANÉCDOTAS EN LA PLAZA DEL 1-O

El acto ha estado plagado de anécdotas: desde un foco que se ha fundido en pleno mitin generando una humareda, pasando por Rufián asegurando que había agentes del CNI presentes en el acto, hasta Salvadó ironizando con que Junqueras hubiera deseado ir hasta Sant Carles porque es de buen comer y "se le nota".

El mitin se ha pedido "la libertad de los presos políticos" y los asistentes han pitado cuando han escuchado el nombre de Inés Arrimadas (Cs) durante el acto, celebrado en un recinto que fue colegio electoral del referéndum y en el hubo cargas policiales, por lo que plaza en el que está ubicado ha sido bautizada como '1 d'Octubre'.