ERC advierte a Puigdemont: «El país está por encima de cualquier persona» Maragall y Torrent se abrazan en el Parlament. / Afp «No necesitamos más mártires», ha dicho el diputado Ernest Maragalla sobre el ex presidente de la Generalitat EFE Barcelona Sábado, 20 enero 2018, 14:02

El diputado de ERC Ernest Maragall ha afirmado hoy que se deben calcular los "costes y beneficios" de una eventual investidura de Carles Puigdemont, ya que "el país está por encima de cualquier persona" y además, ha añadido: "no necesitamos más mártires".

En una entrevista con Catalunya Ràdio, Maragall ha afirmado, sobre la oposición del Gobierno a una investidura a distancia del líder de JxCat Carles Puigdemont, que sigue huido en Bruselas, que si la solución que se adopta en el Parlament lleva a un "bloqueo institucional", no será "una buena decisión".

"El país está por encima de cualquier persona", ha advertido Maragall, que ha indicado que la obligación que tienen ahora los diputados independentistas es "recuperar" el Parlament y el Govern para que sean un reflejo de la "voluntad democrática" expresada por los catalanes en el referéndum del 1-O y en las elecciones autonómicas del 21-D.

"Es lo que el país nos exige, y no nos perdonaría que no lo hiciésemos y que nos enredásemos de nuevo en el círculo vicioso de represión, amenaza, represión, judicialización y encarcelamiento. Con esto no hacemos un servicio a nadie. No necesitamos mártires, necesitamos un país en pie y una sociedad activa y comprometida con el proyecto republicano. Y esto es lo que tenemos que hacer", ha indicado.

Maragall ha apuntado no obstante que lo que él hará es apoyar la investidura del candidato que presente JxCAT, que debe proponer y concretar qué fórmula plantea para investir a Puigdemont, para que luego la Mesa del Parlament ejerza su responsabilidad para "aceptar, modular y tirarla adelante, si se considera viable esta propuesta".