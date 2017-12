El primer año sin cláusulas suelo deja aún miles de casos por resolver Masiva construcción de viviendas en Seseña (Madrid). / Andrea Comas (Reuters) La devolución de las cantidades cobradas de más a 453.000 afectados contrasta con los casi 140.000 casos que colapsan los juzgados y nuevas sentencias que abren nuevas vías para reclamar JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 19 diciembre 2017, 14:42

Hace ahora un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hacía temblar los cimientos de la banca española afectada por el conflicto de las cláusulas suelos al establecer la retroactividad total de las devoluciones que las entidades tenían que reintegrar a sus clientes por lo cobrado de más en sus hipotecas durante varios años. Las corporaciones temían lo peor: una avalancha de quejas por las que tendrían que desembolsar en conjunto hasta 4.000 millones de euros. Pero los efectos de esta crisis han sido mucho menores de lo estimado. Y, sobre todo, aún quedan miles de casos pendientes de resolver sobre todo en los juzgados.

Con la puesta en marcha del mecanismo extrajudicial habilitado por el Gobierno a principios de año se han tramitado más de un millón de casos. Del millón de solicitudes que les han llegado a los bancos durante estos últimos meses, han aceptado casi la mitad –unas 453.000–. Pero han conseguido deshacerse de los otros 600.000 casos a través de diferentes vías. En primer lugar, porque las entidades no han llegado a tratar unas 343.000 quejas, bien porque no cumplían con los requisitos establecidos en el proceso extrajudicial, bien por "otras razones" sobre las que no han aclarado el tratamiento, lo que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de consumidores. Además, de las que sí han analizado, los rechazos para devolver las cantidades cobradas de más han superado los 200.000. ¿La justificación más extendida? Que la incorporación de la cláusula suelo en la escritura hipotecaria "es transparente", "cumple con la legalidad" o "se adapta a la normativa vigente", ante la sorpresa del cliente.

Más allá de la gestión de estos casos, el problema se encuentra verdaderamente en los juzgados especializados para resolver este conflicto desde el 1 de junio. A las diferentes secciones especializadas habilitadas en cada provincia habían llegado hasta principios de noviembre más de 118.000 demandas, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero en las últimas semanas, este número de casos se ha incrementado de forma exponencial hasta superar ya las 140.000, según indican fuentes cercanas.

Calcula tu cláusula suelo:

Estos Juzgados de Primera Instancia tenían señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre. Esos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. Además, han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

Para las entidades financieras el tratamiento de estas miles de demanda sigue siendo un problema latente que en gran parte de los casos se está resolviendo a favor de los clientes. Los jueces siguen dando la razón a los hipotecados por la falta de transparencia en la comercialización de los préstamos con cláusula suelo. Para ello se basan en fallo del Supremo de 2013 en el que aclaró que para gozar de esa buena comercialización, la entidad debería resaltar ese interés mínimo, advertir al cliente de los escenarios que se planteaban si bajaba el euribor y plantearles cálculos alternativos para aclarar las condiciones exactas del crédito sobre la vivienda.

Por ahora, la banca ha conseguido capear de forma aceptable lo que estaba llamado a ser un importante agujero en sus cuentas. De los 4.000 millones de riesgo máximo asumido por el sector, las entidades han abonado prácticamente la mitad.