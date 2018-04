El precio de la vivienda en la región cae un tercio en diez años

La calle Santiago de Valladolid concentra los pisos más caros

E. C. Valladolid

En el centro de la capital vallisoletana, una vía peatonal, la calle Santiago, se llena de transeúntes día a día. La afluencia de peatones no se debe solo a los numerosos comercios que llenan sus locales y a las oficinas que albergan sus edificios, sino porque se convierte también en parte del recorrido diario de muchas personas al unir la plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad, con la plaza Zorrilla, punto de paso hacia las estaciones y zona de acceso a las distintas opciones del transporte público, en ese lugar donde termina la zona peatonalizada del centro. La plaza de España, que también funciona como nudo de conexiones de la ciudad, con paradas de autobús y taxi y aparcamiento público, y donde se despliega diariamente un mercado de fruta y verdura, y la plaza de la Universidad, con un paisaje formado por la Catedral y la facultad de Derecho, son, junto a la calle Santiago, las zonas con las viviendas más caras de Castilla y León, según la tasadora Tecnitasa. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, José Manuel Martínez Iranzo, añade algunas calles más: la Acera Recoletos, Miguel Íscar, Isabel la Católica y las primeras manzanas del paseo de Zorrilla.

«En general, la idoneidad de estas zonas es que albergan viviendas de toda tipología, es decir, pequeñas, medianas y grandes. La mayor demanda en el centro de Valladolid en estos momentos es de vivienda más bien grande y, en este ámbito, es fácil encontrar bastante oferta de segunda mano, aunque muchas de ellas están sin reformar», explica Martínez Iranzo. «Lo que se suele hacer es comprar la vivienda y luego reformarla, con lo que hay que contar con ese valor de la reforma para ver al final en cuánto queda el precio de la vivienda totalmente terminada», explica.

La vivienda de segunda mano reformada, aunque la más abundante, no las la única manera de encontrar piso en el centro, pues, según explica Martínez Iranzo, «se están empezando a lanzar pequeñas promociones, con bastante timidez y prudencia, que tienen unos precios que sí que compiten con las viviendas de segunda mano en las que hay que contar con el precio de la reforma y, normalmente, con la dificultad de encontrar garaje».

En cualquier caso, en estas zonas donde el precio medio de la vivienda es de 4.560 euros por metro cuadrado, también es posible encontrar pisos a unos precios más piadosos con el bolsillo. «Existe la paradoja de que muy cerca de viviendas de este tipo, en la calle opuesta o en la manzana siguiente, se pueden encontrar viviendas de un precio muy bajo para estar en el centro», explica el representante de los agentes de la propiedad inmobiliaria en Valladolid.

Aunque tradicionalmente esta zona céntrica siempre ha sido la más cara de la capital del Pisuerga, los precios, como en todos los sitios, se han recortado bastante en los últimos años. «Los precios han bajado espectacularmente desde 2008 hasta 2015 y, a partir de entonces, mucho más moderadamente, pero siguen bajando. Yo creo que este año será el año de tocar fondo y a partir de ahí empezará a recuperarse también muy poquito a poco y a largo plazo», aventura Martínez Iranzo.

La caída de precios ha afectado a todas las zonas de la ciudad, aunque no a todas por igual. «Hay zonas donde hay más demanda que otras, y también hay que tener en cuenta la oferta excesiva que en su momento se quedó sin vender, como en las zonas del alfoz», explica Martínez Iranzo, que detalla que «con una demanda determinada, si hay mucha oferta no puede haber tantas transacciones y el precio baja». «Sin embargo hay otras zonas, como por ejemplo Delicias, donde no se han hecho promociones y sigue habiendo demanda dentro del propio barrio. En estos lugares el precio también ha caído, pero no tanto como en otras zonas», añade.