¿Vas a alquilar una vivienda? Te ayudamos a calcular lo que debes cobrar

La mayoría de los propietarios dudan sobre qué precio deben fijar al alquilar su vivienda y, una vez decidido, casi todos se plantean si se habrán quedado cortos o, por el contrario, se habrán pasado. Poner precio a un alquiler no es una tarea fácil, porque se trata de fijar una cantidad con la que ofertar el inmueble que no solo no nos haga perder dinero, sino que nos permita unos ingresos extras. Pero al mismo tiempo la cuantía debe ser lo suficientemente atractiva para no provocar el rechazo de los potenciales intersados y para lograr, en la medida de lo posible, los mejores inquilinos.

Un estudio de Uniplaces.es, una plataforma de reserva de alojamiento para estudiantes, recoge las principales características que deben tener en cuenta los dueños de viviendas que quieran determinar el valor de alquiler de las mismas. Como recuerda, Joaquín Mencía, presidente de la compañía en España, aunque los principales factores que determinan el valor de un alojamiento son su situación, la ubicación y los metros, existen otros parámetros menos objetivos que deben tenerse en cuenta a la hora de estipular el precio.

♦ Alrededor del 40% del valor del alquiler viene determinado por la zona donde se encuentra la vivienda, que es, por lo tanto, uno de los factores más determinantes para marcar el precio. Por norma general, las viviendas céntricas suelen ser más caras que el resto. Muchos inquilinos prefieren la comodidad de vivir en el centro de las ciudades frente a otros detalles como el estado de la vivienda.

Dentro de un mismo barrio pueden darse muchas diferencia de precio. Por eso lo primero que debe hacer un propietario es informarse sobre cuánto cuesta alquilar una vivienda de similares características a la suya en su misma zona para hacerse una idea del precio medio.

♦ Los metros de la vivienda también son importantes a la hora de fijar el alquiler dado que se calcula que, aproximadamente, el 30% del precio puede corresponder al espacio del que dispone el inmueble. Si la vivienda que piensas alquilar está por encima de la media del barrio, tu piso costará más ya que los precios de alquiler habitualmente se fijan por los metros cuadrados y los metros útiles de los que dispone.

♦ El estado de la vivienda puede hacer que tengas que rebajar o subir el precio. Por ejemplo, si has reformado tu inmueble deberás reflejarlo en el precio, incrementándolo en torno al 10%. Esto también se aplica si has renovado las instalaciones como el agua, el suelo, las paredes, etc. Por el contrario, si tu vivienda se encuentra en peores condiciones que las del resto que se alquilan por tu zona, tendrás que rebajar el precio entre el 3% y el 5% como mínimo.

♦ Las viviendas exteriores se pagan, por lo general, más caras que las interiores. A la hora de fijar el precio del alquiler también debes tener en cuenta la planta en la que se encuentra la vivienda, si se trata de un edificio, y las vistas. De media, se calcula que un ático cuesta el10% más que el resto de viviendas del mismo bloque.

♦ Los servicios extra de una vivienda como, por ejemplo, ascensor, portero, piscina, garaje…suponen un valor añadido por lo que el alquiler de tu inmueble puede crecer en torno al 5% o 10%.

♦ S el barrio donde se encuentra la vivienda es de los más demandados por los inquilinos, también influye al alza en el precio. Aunque la vivienda no disponga de grandes comodidades o extras, una elevada demanda permite a los propietarios alquilar a precios un poco más elevados.

♦ Si lo que quieres es alquilar rápido tu inmueble, lo más recomendable es que bajes un poco el precio y que éste se encuentre por debajo de la media. Así llamarás la atención de los potenciales inquilinos.