Diez cosas que tengo que saber sobre las claúsulas suelo

Sé que esto que digo, puede parecer duro, pues un banco esta para ayudar y el director del banco es aquella persona a la que acudiste para poder comprarte una hipoteca. Pero, por encima tienen un ente superior que es el banco en sí mismo, al que la devolución del dinero de la cláusula suelo desde el principio puede suponerle un buen agujero económico.

Hasta la sentencia del 21 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia Europeo los bancos a los que se les demandaba por vía judicial estaban obligados a devolver el dinero de la cláusula suelo cobrado desde mayo de 2013 pero, ¿qué pasa ahora con la sentencia del Tribunal Europeo?

1.- ¿Esta el banco obligado a devolverme el dinero de motu propio simplemente porque hay una sentencia del tribunal Europeo?

La respuesta es no. La sentencia dice que la cláusula es nula, pero no les obliga a nada.

2.- ¿A qué bancos afecta la sentencia del Tribunal Superior de justicia Europeo?

A cualquier banco cuyas hipotecas tengan claúsula suelo.

3.- ¿Cómo sé la cantidad que me tiene que devolver el banco?

Son difíciles de calcular porque varían en función del tipo de hipoteca que tengas firmado. Nustra experiencia nos indica que normalmente se trata de una devolución de 10.000 euros en adelante normalmente..

4.- ¿Afecta esta sentencia a todas las hipotecas?

No. Hay que estudiar una a una porque no solo hay que estudiar las circunstancias de la hipoteca, sino también de las personas que firmaron esa hipoteca. Por eso se solicita la vida laboral, ya que el trabajo de los hipotecados influye.

5-¿Tengo que acudir a la vía judicial, para reclamar mi dinero?

Primero existe la vía extrajudicial, es decir un abogado envía un burofax con acuse de recibo y de contenido y da un plazo de 10 días al banco para que conteste. Si no contesta o contesta indicando que no lo devuelve entonces hay que ir a la vía judicial.

6.- ¿Puedo enviar yo la carta sin necesidad de un abogado?

Sí claro, pero no surtirá lo mismos efectos. Los bancos ofrecen a los clientes la posibilidad de firmar un acuerdo en el que se muestran conformes y señalan que no reclamarán por vía judicial. Por nuestra experiencia por esta modalidad no se devuelven todas las cantidades. Además, una vez firmado ya no se puede reclamar judicialmente.

7.- ¿Si meto la demanda en el juzgado puedo llegar a un acuerdo antes del día del juicio?

Si, incluso 1 minuto antes del juicio se puede llegar a un acuerdo

8.- ¿Si gano, quien paga mi abogado y mi procurador?

Si hay imposición de costas que es lo normal, quien paga tu abogado y tu procurador es el banco. Además ahora ya no hay tasas judiciales.

9.- ¿Puedo reclamar de nuevo si en su momento solo reclamé desde mayo de 2013 y tengo sentencia firme?

En principio no es cosa juzgada y podrás reclamar lo anterior

10.- ¿Qué cantidades me abonará el banco si gano el juicio?

Abonará no solo el dinero pagado de más de la hipoteca sino también los intereses generados desde la fecha que fueron indebidamente cobradas esas cantidades.

En resumen, cada persona y su hipoteca son un mundo y hay que analizar y estudiar cada caso para conocer si tiene clausula suelo y a la vista de sus circunstancias personales conocer si tiene derecho a reclamar a su banco. Lo mejor es acudir a un abogado de tu ciudad, pues conoce cómo funciona cada juzgado y las circunstancias de cada uno.