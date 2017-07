La subida salarial en Castilla y León sigue sin igualar la del conjunto de España Una manifestación sindical en demanda de mejores salarios. / EL NORTE Los convenios colectivos registrados hasta junio recogen incrementos que no alcanzan el marcado por el Índice de Precios de Consumo ÁNGEL BLANCO ESCALONA VALLADOLID Viernes, 21 julio 2017, 08:34

Los 200 convenios colectivos registrados en Castilla y León al cierre del pasado mes de junio (firmados en 2017 o con efectos económicos en este año) recogen una variación salarial media del 1,16% y afectan a 159.835 trabajadores de 44.685 empresas. Para quienes ven la botella medio llena se trata de un incremento superior al que se registraba en el ejercicio pasado por estas mismas fechas, que era del 0,90%. Los que tienden a ver el envase medio vacío se fijarán más bien en que la subida media pactada en lo que va de año en el conjunto de España es superior a la autonómica, en concreto del 1,30%.

En cualquier caso, ni la subida nacional, ni por supuesto la regional logran compensar la inflación. Según el INE, el Índice de Precios de Consumo se situó el pasado mes en el 1,5% de variación anual en el promedio nacional y un poco por encima, en el 1,7%, en el caso de Castilla y León.

Si se desglosa la estadística de convenios del Ministerio de Empleo el resultado es que los rubricados en el ámbito de las empresas establecen en la comunidad autónoma una subida de salarios del 1,15%, en esta ocasión ligeramente sobre el 1,11% de media del país. Son 119 convenios con efectos sobre 12.231 trabajadores. Los convenios sectoriales, mientras, incluyen una revalorización de sueldos del 1,16% en Castilla y León (para 47.604 personas de 81 empresas) y del 1,32% en toda España.

Ese concepto antiguo

El miércoles mismo, el vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, descalificó la cláusula de revisión salarial y la tachó de «antigua» ya que, a su juicio, «es un concepto que no tiene sentido en el mundo actual». El también presidente de Cepyme considera que no se puede hablar de esta medida en un contexto en el que la inflación no es una preocupación económica. Por el contrario, el recién elegido secretario general de CC OO, Unai Sordo, replicó que se trata de una condición que se debe incluir «como concepto a futuro», porque «es recomendable que los salarios más bajos tengan una cierta garantía de que no van a perder poder adquisitivo».

La cláusula de salvaguarda parece ser el principal escollo en la negociación entre patronal y sindicatos para liquidar el acuerdo de negociación colectiva antes de que acabe julio. Las bandas en las que se está negociando sitúan el incremento de los sueldos entre el 1,5% y el 2%, en el caso de la propuesta de la patronal, frente al 1,8% y el 3% para CC OO y UGT. Como se ve, cualquiera de las opciones se encuentran por encima de las revalorizaciones medias registradas en los convenios rubricados hasta el 30 de junio.

El poder adquisitivo de los salarios es, en la región, el 11,6% inferior al de hace siete años, tomando el dato del primer trimestre del año; mientras que a nivel nacional, la caída de los salarios reales en este periodo es del 7,2%, según un estudio de CCOO.

Por provincias

Volviendo a la estadística de convenios colectivos del primer semestre de 2017, la provincia de Segovia es la que marca la subida salarial más elevada de la comunidad autónoma, con el 1,57%. En el extremo opuesto aparece Burgos, con el 0,91%. En medio, Valladolid registra un alza del 1,06%, Palencia del 1,31% y Salamanca, del 0,96%. A nivel nacional, Guipúzcoa ocupa el primer puesto con 1,65% y Teruel es el farolillo rojo, con el 0,78%.

Por otro lado, los convenios con efectos en junio de este año incluyen una jornada laboral media de 1.772,6 horas anuales, diez más que en las mismas fechas del año anterior. La jornada media nacional es de 1.755,2 horas, lo que redondea el escenario de que, a grandes rasgos, los castellanos y leoneses cobran menos y trabajan más.