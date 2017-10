El Serla abrirá nueve sedes para extender su mediación a toda la comunidad Dependencias sel Servicio de Relaciones Laborales (Serla) en Valladolid. / F. JIMÉNEZ El presupuesto del servicio de relaciones laborales para 2018 se duplica con respecto a este año ELISA CAMPILLO Valladolid Miércoles, 25 octubre 2017, 12:24

El servicio regional de relaciones laborales (Serla) ha visto incrementado su presupuesto para el año 2018. En concreto, el gasto en personal prácticamente se triplica, al pasar de los 314.284 euros presupuestados en el ejercicio actual a los 932.435 previstos para el año próximo. Con este aumento se contempla la ampliación de los ocho puestos de trabajo actuales (todos ellos en Valladolid) a un total de 34 trabajadores a final de 2018.

Este incremento se debe a la implantación de la mediación por parte del Serla en los conflictos individuales y su extensión a todas las provincias de la comunidad, ya que hasta la fecha solo se desarrolla en Valladolid. La previsión es que se abran delegaciones en todas capitales de provincia y en Ponferrada. «Es algo que está acordado en el III Asacl (Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León), y estamos trabajando para que como muy tarde estén implantados a lo largo de 2018 y, si es posible, en el primer trimestre del año», explica el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CC OO Castilla y León, Fernando Fraile. El número de trabajadores en cada sede se ajustará en función de la actividad y de los conflictos.

En cualquier caso, el incremento de presupuesto no solo corresponde a gasto de personal. La cantidad presupuestada para el Serla en su conjunto prácticamente se duplicará en 2018, al pasar de los 1,12 millones de euros del año en curso a los 2,02 millones previstos para el ejercicio próximo. «Evidentemente en estos momentos el Serla solo tiene locales en Valladolid, y hay que abrir otras nueve sedes», explica Fraile.

Aunque la apertura de otras oficinas es la prioridad, la de Valladolid también preocupa a los sindicatos. «Ahora mismo la sede de Valladolid cumple con los requisitos necesarios, pero todavía tenemos que negociar el IV Asacl y existe la posibilidad de que se incluyan todos los conflictos de carácter individual –actualmente están fuera los que versan sobre reclamaciones de cantidad, aproximadamente el 50% de todos los individuales–, y en ese supuesto necesariamente tendría que haber una ampliación o un cambio de local», añade Fraile.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, añade que «la implantación debería haberse hecho desde el verano, pero todo se ha retrasado porque tuvimos una reunión con el Ministerio para poder acceder a los locales de patrimonio sindical y nos dijeron que no nos los podían conceder y ahora estamos buscando locales a oferta pública para alquilar».

El precio del alquiler

Una de las prioridades de los sindicatos, explica Santa Eufemia, es lograr unos contratos de alquiler ajustados: «Es verdad que vamos a ampliar el presupuesto pero vamos a tener muchos más gastos, por lo que vamos a intentar en algún lado bajar el precio, ya no solo en el mobiliario sino también en el propio local. Lo que no queremos es ahorrar ni abaratar en el tema de costes y convenio; de hecho forzaremos a la Junta para que estos trabajadores tengan unos salarios más que dignos», comenta el representante de UGT. «Como es difícil encontrar locales para todos a la vez, vamos a dar los primeros pasos en Burgos, León y Ponferrada, donde esperamos tener los locales listos a principios de año», añade.

Otros dos aspectos que quedan por concretar son el convenio colectivo en el que se amparen los trabajadores del Serla y la convocatoria de las plazas públicas para estos trabajadores. «Estamos hablando que el examen de concurrencia pública se haga conjunto para todos y que luego según la nota se pueda elegir el destino», adelanta Santa Eufemia.

La mediación individual por parte del Serla se implantó en Valladolid el 3 de noviembre de 2016 y, tras un periodo de convivencia con el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Smac), de carácter público, el Serla lleva en exclusividad el servicio desde el 1 de enero de este año. «Todos los conflictos de este tipo tienen la obligación de pasar previamente por una conciliación anterior al juzgado de lo social. Eso está acordado, está en Valladolid y ahora estamos con la implantación en todas las demás provincias», comenta Fernando Fraile.

Entre el 3 de noviembre de 2016, cuando el Serla comenzó a resolver conflictos individuales, y el 30 de septiembre de 2017, se recibieron 2.200 solicitudes de mediación. De estas, el 20% no se llevaron a cabo, en la mayoría de los casos, por la no comparecencia de la empresa, archivadas porque no procede o por el desistimiento de los demandantes. Del 80% que sí se tramitan, aproximadamente la mitad se cierran con acuerdo entre las partes.