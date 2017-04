Los sindicatos defienden que los trabajadores «deben beneficiarse del crecimiento económico»

Los secretarios regionales de CC OO, Ángel Hernández, y UGT, Faustino Temprano, en Castilla y León han presentado este jueves los actos previstos con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las dos organizaciones sindicales organizan conjuntamente 14 manifestaciones en la comunidad, una en cada capital de provincia y otras cinco en las localidades de Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada (León), Béjar (Salamanca) y Medina del Campo (Valladolid).

El secretario regional de UGT ha pedido «a los trabajadores, mujeres, jóvenes, parados y a la sociedad en general, que participen en las movilizaciones, porque es la manera de que el ciudadano se sienta responsable». Temprano ha explicado que «no va ha haber progreso si no hay trabajo digno». «Se está diciendo, y es verdad, que estamos saliendo de la crisis, pero también es verdad que esa mejora económica no está llegando a los trabajadores, no se está traduciendo en un mejor empleo», añadió.

Tras hacer un repaso a los datos de la situación laboral en la región, de las que destacó la preocupación por la brecha salarial de género y se detuvo en el dato de que las mujeres cobran el 23% menos que los hombres –«una media de 6.000 euros anuales menos, unos 100.000 euros a lo largo de su vida laboral»–, Temprano asguró que «es hora de decir que esta situación no es sostenible y no es justa. Ya no hay excusas. Los trabajadores tienen que beneficiarse del crecimiento económico, y para eso hace falta empleo de calidad».

A continuación, el representante de UGT ha explicado cuáles son las reivindicaciones que los sindicatos formularán en su manifiesto del 1 de mayo, como la derogación de las últimas reformas laborales, la puesta en marcha de un plan de choque por el empleo, un salario mínimo interprofesional cercano a los 1.000 euros, una ley de igualdad salarial, la derogación de la reforma de las pensiones, mayor lucha contra el fraude fiscal o un plan estratégico para la industria, entre otras. «La época de recortes se ha pasado ya», ha resumido Temprano.

Por su parte, el secretario regional de CC OO en Castilla y León ha apelado a los partidos políticos, especialmente a los de izquierda, «que llevaban una serie de mejoras laborales en sus programas pero que ahora no hablan de ellas. Tenemos que recordarles que no están cumpliendo con nosotros, con la clase obrera de este país». Además, Ángel Hernández ha manifestado que «la patronal muestra una vez más su insolidaridad con el pueblo español, es hora de que se ponga de cara con las nuevas reponsabilidades que trae la recuperación económica, no puede ser que siempre carguen en los trabajadores».

Tras recordar que este jueves se cumplen 40 años de la legalización de las organizaciones sindicales en España, Hernández ha afirmado que «las reivindicaciones siguen siendo las mismas que en 1977». «Los reponsables políticos tienen que ponerse a trabajar sobre lo que importa a la sociedad y dejarse de humos y de pirotecnias», ha reclamado.