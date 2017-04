La pérdida de población y la precariedad laboral, problemas de la región según los sindicatos

Los secretarios regionales de CC OO y UGT, Ángel Hernández y Faustino Temprano, respectivamente, han aprovechado la rueda de prensa de presentación de los actos de celebración del 1 de mayo, para realizar un análisis acerca los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017 publicados este mismo jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Faustino Temprano ha explicado que los datos del primer trimestre siempre son malos, pero ha añadido que la gran preocupación está en la pérdida de activos: «La pérdida de población en Castilla y León es muy acusada, calculamos que cada día hay 50 personas menos». «Es cierto que la tasa de paro está tres puntos por debajo de la media nacional, pero si vamos perdiendo población y dejamos de tener activos, llegará un momento en el que no haya gente para trabajar y la tasa de paro será del 0%», se ha lamentado. Temprano ha explicado que los datos de ocupación son los únicos positivos, pero ha incidido en que «tenemos menos ocupación que en el año 2012, mientras que en otras comunidades esta cifra ha subido».

Por su parte, Ángel Hernández, de CC OO, ha destacado que «el crecimiento económico del PIB no está generando cantidad ni calidad de empleo, solo un número de contratos mayor», y ha puesto el foco en que «entre los desempleados y los trabajadores temporales suman el 40% de la población activa, por lo que tenemos un problema con la calidad del trabajo».

«Para llegar a los niveles del año 2008 en términos de empleo todavía tienen que pasar cuatro años, pero no estamos hablando de términos cuantitativos sino de calidad, y lo único que se está produciendo es un desánimo entre los parados de larga duración y entre los jóvenes que no encuentran un primer empleo». «El problema es de fondo. No son las cifras, sino que no se crea trabajo de calidad», ha resumido Hernández.