El iceberg del mercado laboral

Cuando un barco surca el océano y sus ocupantes avistan un iceberg, esa gran masa de hielo desprendida de un glaciar que flota en el mar, pueden percibirlo como un bloque no muy grande, porque solamente una pequeña parte de su volumen total sobresale del agua, pero la parte sumergida bajo la superficie alcanza dimensiones mucho mayores que las que se aprecian a simple vista. Algo parecido ocurre con los puestos de trabajo que se generan o que quedan vacantes y que las empresas buscan ocupar. La parte visible, denominada mercado abierto, es solo una pequeña porción de ese gran bloque que es el total del mercado de trabajo, mientras que la mayoría de las ofertas se encuentran ocultas y escapan a la vista.

Para hacerse una idea: tres de cada cuatro ofertas de trabajo que existen en Castilla y León no se hace pública. Así lo estima un estudio elaborado por la empresa de recolocación y consultoría Lee Hecht Harrison, dependiente del Grupo Adecco, con el objetivo de determinar el grado de visibilidad de las ofertas de empleo en España, que afirma que solo el 24% de las vacantes en puestos de trabajo que existen en la comunidad forman parte del mercado abierto, mientras que el 76% restante permanecen ocultas, sin publicitarse, y son de más difícil acceso. Este mercado oculto lo conforman aquellas plazas que las empresas prefieren no hacer públicas y que cubren a través de sus propias fuentes de reclutamiento, como bases de datos, intermediarios o referencias de personas de confianza.

La situación es la siguiente: una persona que esté buscando empleo, ya sea por encontrarse sin trabajo o porque prefiere conseguir un puesto mejor, tendrá conocimiento principalmente de las ofertas que se publican a través de las diferentes plataformas de Internet que existen para ello, así como de los medios de comunicación y las bolsas de empleo. Pero por esta vía solamente tendrá acceso a una de cada cuatro vacantes que existen en Castilla y León, sin tener en cuenta todas aquellas que permanecen ocultas, sin salir a la superficie.

Estrategia empresarial

¿Y por qué se da esta situación? Entre las razones que motivan el fenómeno de que algunas empresas no hagan públicas las vacantes de las que disponen hay una amplia variedad, aunque muchas remiten a su estrategia empresarial. Algunas compañías alegan motivos de confidencialidad, para evitar desvelar a la competencia hacia dónde quieren encaminar su estrategia en cuanto a los puestos requeridos. En otras ocasiones, las empresas prefieren recurrir a gente referenciada que cuente con avales de personas solventes o de confianza antes de recurrir a desconocidos que, aunque puedan contar con un buen currículum con experiencia en puestos similares, generan una incertidumbre en el contratante acerca de la respuesta que pueden tener ante determinadas situaciones.

La confidencialidad y la estrategia empresarial, principales razones para no anunciar las ofertas

Del mismo modo, un trabajador con referencias puede optar más rápido a un empleo, ya que puede suponer un ahorro en formación para la empresa que lo incorpore a su plantilla y su adaptación será más rápida que alguien que carece de experiencia. Una de las vías de acceso más efectiva para acceder a este tipo de vacantes, explica el informe, es el ‘networking’ o la red de contactos profesionales y personales.

El porcentaje de recolocados a través del mercado oculto sobre el total de personas que accedieron a un puesto de trabajo es en Castilla y León superior a la media nacional, donde el grado de ocultación de las ofertas de empleo alcanza el 63%. En este caso se habla mayoritariamente de recolocados porque las personas que acceden por esta vía suelen contar con una experiencia previa que proporciona unas referencias valiosas para el contratante. Castilla y León es la cuarta comunidad de España con mayor porcentaje de incidencia del mercado oculto, en una lista que lidera Cantabria, donde el 94% de ofertas no se publican, seguida muy de cerca por La Rioja, con el 93%, y a más distancia de Murcia, con el 83%. Castilla y León se sitúa a continuación, con el 76%. En el lado opuesto se sitúan el País Vasco y Extremadura, las dos únicas comunidades autónomas de España donde las ofertas de empleo visibles superan a las ocultas, con el 42% y el 46%, respectivamente, de ofertas de difícil acceso.

Altos directivos

Según las estimaciones del estudio, el porcentaje de ofertas ocultas frente a las que se hacen públicas se incrementa a medida que sube la cualificación o la especialización del puesto de trabajo, lo mismo que ocurre con la responsabilidad que supone. Por ejemplo, en los perfiles de dirección y altos directivos, el grado de ocultación llega a alcanzar el 85% en España.

El grado de ocultación del mercado laboral aumenta en los puestos de alta dirección

En este ámbito de puestos con responsabilidad, las empresas tienden a recurrir a la búsqueda directa de profesionales, una práctica consistente en identificar dentro del sector a la persona clave para desempeñar el puesto que se pretende cubrir y dirigirse directamente a ella para hacerle una propuesta de trabajo.

La incidencia del mercado oculto no siempre ha tenido la misma intensidad. En los años previos a la crisis, añade el estudio, el mercado oculto era más reducido, de en torno al 60% en la media nacional. Con el aumento del paro y de los despidos, aumentaron también las ofertas no publicitadas, y se optó por otros métodos que ahorrasen costes a los procesos de selección. En otros casos se explica porque, en una coyuntura donde lo habitual era despedir, anunciar contrataciones, aunque fuera de perfiles diferentes, podría provocar recelos en las plantillas.

El grado de ocultación de las plazas laborales vacantes se da en mayor o menor medida dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, muchas veces motivado por las particularidades del sector. El área en la que menos ofertas se publican y cuyas vacantes más se cubren con métodos propios, bases de datos y recomendaciones es el sector farmacéutico, en el que las recolocaciones a través del mercado oculto representan actualmente el 79% del total. El sector del medicamento demanda perfiles muy concretos y especializados y, además, requiere al trabajador guardar una confidencialidad muy alta sobre los nuevos productos, por lo que las empresas se decantan en mayor medida por los candidatos con referencias.

Redes profesionales

Prácticamente en los mismos niveles entre mercado oculto y mercado abierto (el 78% frente al 22%) se encuentra el sector de tecnologías de la información, uno de los que más se ha desarrollado en los últimos años. La necesidad de contar con perfiles específicos relacionados con las nuevas tecnologías hace que las redes profesionales ‘on-line’ se conviertan en uno de los espacios principales en los que las empresas contactan con trabajadores para incorporarlos a su plantilla.

El sector farmacéutico es el que más recurre a esta vía para cubrir sus contrataciones

El siguiente sector con más incidencia del mercado oculto es el de gran consumo –alimentación, droguería y perfumería–, con el 70% de ofertas que no se hacen públicas frente al 30% que sí, debido en gran parte al alto nivel de competencia que existe entre el elevado número de empresas que lo componen. El sector químico y el de servicios no financieros, con el 57% de ofertas no publicadas en ambos casos, son los que recurren en menor medida a esta vía de reclutamiento, aunque en cualquier caso es más utilizada que la oferta pública. El sector financiero, por su parte, ha pasado de ser uno de los campos en los que las ofertas en el mercado oculto eran más abundantes a uno de los que menos utilizan esta vía, con el 60% de recolocaciones a través de este camino.

Perfiles

El mercado oculto tiene sus particularidades, y tiene mayor o menor incidencia dependiendo del sector del que se trate o el grado de responsabilidad asociado al puesto a cubrir, pero dentro de todas las recolocaciones que se llevan a cabo por este procedimiento también se pueden encontrar diferencias según la edad y el sexo de los integrantes.

Afirma el estudio elaborado por la sección consultora de Adecco que quienes mejor gestionan la búsqueda de empleo por estos medios son las personas de entre 35 y 45 años, ya que suponen el 47% de quienes encuentran trabajo por esta vía, prácticamente la mitad. Los jóvenes menores de 35 años, sin embargo, representan menos de una quinta parte, el 18%, de los recolocados a través del mercado laboral oculto. Por su parte, el número de mayores de 45 años que acceden a un puesto de trabajo por esta vía supone el 35% del total, lo que demuestra que es una manera importante para acceder al mercado laboral, que en general se complica para las personas de esta franja de edad.

En cuanto al género, el informe estima que entre los recolocados a través de recomendaciones, bases de datos o candidaturas espontáneas los hombres se encuentran en una proporción del 60% frente al 40% que representan las mujeres.

El iceberg del mercado laboral no flota de la misma manera en todas las circunstancias, pero bajo la superficie siempre guarda un buen número de oportunidades.

¿Cómo acceder al mercado oculto?

¿Y qué se puede hacer para optar a aquellas plazas que existen pero que no se publican por los canales tradicionales abiertos al gran público? El estudio elaborado por la filial de Adecco ofrece en sus conclusiones una serie de recomendaciones para acceder a este mercado que se encuentra sumergido bajo la superficie. En primer lugar, advierte, hay que tener claro que la búsqueda de trabajo es también un trabajo, y como tal requiere gestionarlo como un proyecto en el que hay que planificar las acciones, definiendo un plan que aborde todas las alternativas, utilizando técnicas que ayuden a diferenciarse de otros candidatos.

Afirma el estudio que el 45% de las ofertas que se mueven en el mercado oculto se resuelven mediante las redes de contactos y las candidaturas espontáneas. En cuanto a la primera vía, se estima que puede acelerar la incorporación a un nuevo puesto de trabajo, ya que permite acceder a información sobre la situación del mercado y las oportunidades que pueden surgir. El ‘networking’ trata sobre cómo generar una red de aliados que ayuden a conseguir los objetivos, estableciendo una relación de ventaja recíproca.

Es importante en este sentido, apunta el informe, aprovechar las oportunidades de ver y ser visto en lugares propicios para hacer contactos (congresos, ferias, redes sociales profesionales...). Estas relaciones pueden ayudar al candidato a acceder a la oferta antes de que esta se haga pública.

Candidatura espontánea

Por otro lado, la candidatura espontánea es otra buena manera de acceder al mercado no ofertado públicamente. Una carta dirigida al responsable de la contratación no necesariamente debe ir acompañada del currículum, explican desde la consultoría, ya que no se vende la trayectoria profesional sino el valor añadido que se puede aportar a la empresa.

Estudiar en profundidad la empresa, sus productos y sus servicios, puede ayudar a encontrar la mejor manera de vender el perfil profesional. El objetivo es despertar el interés del interlocutor para generar una entrevista en la que desarrollar lo que se puede aportar a la compañía. Según el estudio, el acceso a una entrevista así incrementa el 35% la probabilidad de incorporarse a la empresa.