El paro subió en enero en Castilla y León hasta las 181.027 personas

No vemos ahora los politicos de Madrid aplaudiendo los indices del paro y a la de Andalucia haciendo ver que el pueblo español es muy pero muy necio y acepta la ley que puso en marcha la inolvidable Fatima con su virgenes protegiendo al parado y ese portavoz de Madri que su ceño es insultante cuando habla y ya nos queda ese de Galicia que sufre con los salarios y las horas que no pagan los empresarios y el salario de verguenza que dan en tajos que se crean por horas y por el mermado estado de la avaricia de l explotadores con el consentimiento de los Montoros y Guindos. ¡¡Que ganao madre mia!!

Menudo panorama por mucho que lo traten de maquillar, esta claro que ahora los unicos que pueden medianamente sobrevivir en este "bendito" pais son los abueletes, que tras currar lo suyo, eso no lo pongo en duda en ningún momento, el dia 30 tiene en la cuenta ingresada su pensioncita, es decir cobran bien muchas veces, a tiempo y cobran siempre, ¿los jovenes?, lo tienen claro, solo teneis que ver como estan la mayoría con contratos de mierda, con sueldos de mierda y con cotizaciones de mierda, a cuantos conozco que cobran por lo que curran (aquí los fines de semana, fiestas y demás no se curra y no se cobra), 10/12 horas diarias, 400 euros en nomina, 400 en negro y a tomar por el cul, si quieres y si no a tirar piedras al Congreso, menudo panorama y menudo futuro, espero estar muy lejos de aquí cuando este estalle.........