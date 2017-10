Tomás Burgos afirma que el alza de ingresos de la Seguridad Social prueba la calidad del empleo

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado esta mañana en Valladolid que el crecimiento de ingresos que está registrando el sistema de cerca del 6% mensual hasta una cifra histórica en 2o17 de más de 10.000 millones al mes, "no cuadra con la imagen de empleos de mala calidad que quieren difundir algunos".

En una jornada sobre sostenibilidad del sistema de pensiones celebrada en la sede del CES de Castilla y León y organizada por El Norte, Burgos ha detallado que "el crecimiento económico es inferior a la afiliación y esta, inferior a los ingresos". "Esta es la mejor manera de defender la Seguridad Social y nuestro sistema de pensiones", ha señalado el representante del Gobierno, quien ha concretado que "la relación de nuevos afiliados y nuevos pensionistas es de siete a uno".

Fotos Jornada sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España

El presidente del CES, Germán Barrios, ha advertido de que España tiene ante sí "un reto demográfico al que se debe hacer frente"y "no vale la inacción". "La disyuntiva es muy difícil y se debe afrontar la reforma con muchísima transparencia, dejando claro que no hay soluciones mágicas". A su juicio, "mejorar el empleo creará círculo virtuoso", mientras que los cambios a introducir en el modelo de pensiones públicas deben hacerse "desde el consenso, porque en este asunto no debe haber ideologias, con l a participación de los agentes sociales y la sociedad civil".

En este sentido, la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen Barrero, y el secretario de Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, han coincidido en lamentar la reforma "unilateral" aprobada por el Gobierno en 2013 y han abogado por recuperar el Pacto de Toledo para desde allí acometer cambios que garanticen la viabilidad del sistema. No ha estado de acuerdo con ellos Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE, quien ha asegurado que "las pensiones no son un problema", sino que "lo es la demografía" y "no se debe vestir a un santo desvistiendo a otro ni pretender aplicar soluciones que terminen por afectar al empleo actual".