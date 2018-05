La ley de reparto de dividendos cumple un año con más concordia que conflictos

Eduardo Estévez: «Nos parece conveniente que se suavicen las exigencias»

«Nos parece conveniente la iniciativa para revisar el grado de exigencia y suavizar la ley y, de hecho, así lo hemos solicitado desde la Empresa Familiar», señala Eduardo Estévez. «Sobre todo porque de lo que se trata es de salvaguardar la continuidad de las empresas pues, aunque no parece que se hayan producido incidencias (en este año largo de vigencia), sí puede llegar a haber problemas graves». El director de Empresa Familiar de Castilla y León comenta que «para la asociación la medida tal como está parece excesiva, ya que deja en manos de los minoristas la exigencia del pago de dividendos y si bien en el caso de empresas de tamaño mediano-grande puede que no tenga tanto impacto, en empresas familiares de menor tamaño esta medida no ayuda a la capitalización de las empresas y puede generar una menor capacidad de inversión». «La empresa familiar se ha caracterizado en líneas generales por una apuesta en la reinversión de los beneficios y esta ley provoca todo lo contrario, la detracción de fondos para los accionistas. Dicho esto, es justo reconocer que el derecho de los accionistas a cobrar sus dividendos por su capital, pero esta norma es exagerada en cuanto que deja sin valor la hipotética decisión de la mayoría de no repartir dividendos». En su opinión, «la situación actual puede llegar a facilitar la descapitalización de las empresas, especialmente en una etapa en la que las compañías están intentando salir de la crisis. Esta salida de fondos impediría que los beneficios se puedan destinar a disminución de deuda, o a inversiones». Con todo, Estévez añade que conoce casos en la comunidad en los que se ha reactivado el reparto de dividendos no por exigencia de un accionista particular, sino por iniciativa de la propia junta general.