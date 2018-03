La Plataforma pide pensiones dignas no «parches» y advierte a los políticos de que «no entienden nada» Representantes de las plataformas en defensa del sistema público de pensiones de las distintas provincias de Castilla y León se reúnen con los grupos políticos de las Cortes. / Ical Representantes del colectivo trasladan su tabla reivindicativa a los grupos de las Cortes y recalcan que no van a cejar en sus movilizaciones EL NORTE Valladolid Lunes, 26 marzo 2018, 15:03

Representantes de las plataformas en defensa del sistema público de pensiones de las provincias de Castilla y León llevaron hoy a las Cortes su reivindicación de unas pensiones dignas y de futuro, no de «parches», y advirtieron a los políticos de que «no han entendido nada», a la vez de que informaron de que seguirán con su campaña de movilizaciones en España y en la comunidad.

Los representantes de las plataformas explicaron a los grupos de la Cámara su tabla de reivindicaciones y solicitaron su apoyo para que la Coordinadora de pensionistas esté en el Pacto de Toledo, durante una reunión, en un momento abierta a los medios de comunicación, en la que miembros del colectivo mostraron su «cabreo» y «enfado» al exponer la situación que viven e incluso al dirigirse a algunos de los procuradores.

El portavoz del colectivo, Jesús Isabel, aseguró que no van a cejar en su moviización por unas pensiones dignas y de futuro y defendió que no es una cuestión de subir el IPC -«uno o dos euros»-, sino de que se garantice que los pensionistas pueden llegar a fin de mes, algo que subrayaron que ahora no ocurre cuando el 50% en Castilla y León está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

«Son parches, no han entendido el mensaje», valoró el acuerdo de PP y Ciudadanos para que los presupuestos recojan una subida de las pensiones mínimas del dos%, para recalcar que se trata de dignidad y de futuro, de recuperar derechos arrebatados con las refornas laboral y de las pensiones y subrayar que la medida «va a ganar el voto, pero no le tendrán».

Representantes de las plataformas en defensa del sistema público de pensiones de las distintas provincias de Castilla y León se reúnen con los grupos políticos de las Cortes. / Ical

Algunos de los miembros de la Plataforma recriminaron a los políticos que haya habido dinero para rescatar bancos y no para las pensiones e incluso pidieron que «los corruptos devuelvan lo robado», a la vez que calificaron de «vergüenza» que se pretenda que vivan con 380 o 400 euros y rebatieron que las pensiones se hayan incrementado con el 0,25% de la reforma del PP.

En tal sentido, advirtieron de que cinco millones de pensionistas están en el umbral de la pobreza cuando la luz, el agua y el gas se ha incrementado por encima del IPC, no pueden llegar a fin de mes y muchos de ellos ayudan a sus hijos, que o no tienen trabajo o tienen empleos precarios. «Hemos dicho: ¡Basta ya!», avisó Jesús Isabel.

Pacto de Toledo

José Manuel Fernández Santiago (PP), Pedro González (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), David Castaño (Ciudadanos), José Sarrión (IU) -estuvo en la reunión Luis Mariano Santos (UPL) pero no realizó declaraciones- agradecieron al colectivo su labor en defensa de las pensiones del presente y del futuro, si bien hubo matices entre los representantes popular, socialista y naranja y los de Podemos e IU.

Así, José Sarrión y Pablo Fernández solicitaron que se cumpla el artículo 50 de la Constitución -«los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad»- y expresaron un apoyo sin fisuras a la tabla de reivindicaciones que les trasladaron.

El procurador de IU manifestó que estarán en la calle con ellos y que presentará propuestas en las Cortes y mociones en los ayuntamientos, además de las registradas en el Congreso, y el parlamentario de Podemos reclamó la derogación de las reformas de 2011 y 2013, la creación de empleo digno y aseguró que con los 60.000 millones del rescate de la banca y los 5.000 de las autopistas habría dinero para garantizar las pensiones.

David Castaño reconoció que se han perdido derechos y poder adquisitivo, defendió que los pasos se tienen que dar en el Pacto de Toledo y subrayó el acuerdo conocido hoy de incremento de las prestaciones mínimos que van a beneficiar a 7,2 millones de pensionistas. No obstante, admitió que «igual no es suficiente«, pero apeló a que la negociación se realice con los agentes sociales en el Pacto de Toledo.

El socialista Pedro González apuntó que entre 2004-2011 la subida de la spensiones mínima sfue de 279 euros y una ganacia del 1,9% y con el PP ha disminuido en un 2,5% e insistió en una negociación en el seno del Pacto de Toledo, en la lucha contra la brecha salarial, en la derogación de la reforma laboral, en suprimir el factor de sostenibilidad del 0,25% y en crear un impuesto a la banca, unas medidas que subrayó que defiende su partido desde hace tiempo y que inició una campaña en España. En 2016, en Castilla y León se recaudaron 1.600 millones menos por contratos precarios, indicó.

Sin «perjuicio de la sensibibilidad» y la comprensión de las reivindicaciones recogidas, el popular José Manuel Fernández Santiago admitió que las pensiones son «manifiestamente mejorables», aunque apuntó a la negociación en el Pacto de Toledo y defendió un sistema público «tratado desde la responsabilidad, sin frivolidades y sin demagogia». El procurador sostuvo que la clave es crear más empleo y de mayor calidad, pero defendió que el sistema estaba en peligro en 2011 por el aumento del paro y que, en este momento, se recupera el empleo y los cotizantes a la Seguridad Social.

Las explicaciones de los miembros de los grupos no convencieron a los representantes de la Plataforma, en especial las ofrecidas por PP, PSOE y Ciudadanos, ya que el portavoz del colectivo, Jesús Isabel, tomó la palabra para resumir la reunión: «Los políticos no habeis entendido nada, la apelación al Pacto de Toledo y a los presupuestos es demagogia, queremos que se derogue la reforma laboral». «El mensaje es dignidad y futuro», recalcó.

Al final, una de las participantes leyó la carta de un pensionista en la que se afirmaba que no piden nada que no sea suyo, que ayudaron a traer la democracia, que sacaron adelante sus familias sin ayudas o que mitigaron la crisis al prestar apoyo a sus hijos y nietos. «No teneis derecho a pedirnos más sacrificios», se señala en la misiva. «Dejennos vivir dignamente», se concluye.