Cientos de pensionistas reclaman pensiones dignas fuera de partidismos

Cientos de pensionistas se han concentrado este miércoles en las capitales de provincia de Castilla y León, además de en Ponferrada (León) y en Miranda de Ebro y Aranda de Duero (Burgos), para exigir al Gobierno de la nación unas pensiones dignas que estén negociadas en el marco del Pacto de Toledo, frente a la «subasta» que ha supuesto, a su juicio, el acuerdo del Ejecutivo con el PNV para sacar adelante el proyecto de presupuestos de 2018.

Bajo el lema 'Trabajo digno, pensiones dignas' y convocados por UGT y CC.OO, los pensionistas de Castilla y León han reivindicado el mantenimiento del sistema público de pensiones y la derogación de las dos reformas unilaterales llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al que han acusado de romper el modelo cuando es, además, «una fibra muy sensible dentro del movimiento obrero», en palabras del secretario regional de CC.OO., Vicente Andrés.

El líder sindical ha apelado a la negociación para llegar a un acuerdo alejado de partidismos que garantice el sistema público de pensiones frente a la fórmula de la subasta que, según ha advertido, sólo retrasará dos años la búsqueda de soluciones a un «problema de fondo» y para el que los sindicatos recomiendan actuar vía ingresos.

«Esto es pan para hoy y hambre para mañana», ha cuestionado Andrés respecto al acuerdo entre el PNV y el Gobierno al que ha recordado que aún hay tiempo para reconstituir el demandado Pacto de Toledo y evitar así incertidumbres de futuro.

«Esta es una más y no vamos a parar», ha advertido por su parte el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, que ha acusado al Gobierno de seguir «a pies juntillas» los postulados de la UE para recordar al Ejecutivo central que «con las pensiones no se juega».

Temprano ha aprovechado la concentración llevada a cabo en Valladolid para informar de nuevas movilizaciones en todo el país con la primera cita el día 22 frente a la patronal en defensa de la negociación colectiva para continuar en junio con protestas «de tipo general» encaminadas hacia una futura huelga general que los sindicatos no descartan.

En estas concentraciones, convocadas en todas las provincias menos en Soria donde se ha fijado para mañana, jueves, 16, los manifestantes han coreado frases reivindicativas como 'Rajoy, con esta pensión dónde voy', 'Dónde están, no se ven los jubilados del PP' o 'Rajoy mamón sube la pensión', además de 'Con este desgaste no tengo para el máster', 'Con estas pensiones no ganas elecciones' o 'Más pensión y menos corrupción'.