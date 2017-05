Subdelegación se compromete a facilitar una reunión entre la plantilla Nissan y el Ministerio

La subdelegada del Gobierno en Ávila, María Ángeles Ortega, ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa de Nissan a raíz de lo anunciado por el coordinador José Vicente De los Mozos sobre el futuro de la planta.

En dicho encuentro, el Comité de Empresa de Nissan ha manifestado dos solicitudes: una reunión con las administraciones implicadas y otra con el Ministerio. María Ángeles Ortega se ha comprometido a hacer esto posible y "facilitar" las entrevistas, ya que "escuchar a los directivos de la Alianza Renault-Nissan es fundamental, pero aún más lo es escuchar a los afectados".

La subdelegada ha admitido que en un primer momento, tanto las administraciones como entidades abulenses realizaron valoraciones positivas de lo ofrecido por De los Mozos, porque suponía "una mejor noticia que el cierre". No obstante, ha calificado de

María Ángeles Ortega ha insistido en que no es sólo una representante del Gobierno, sino también y por encima de todo una abulense. "Me preocupaba que desaparecieran cerca de 500 familias y el objetivo no es sólo garantizar el trabajo, sino que se queden en Ávila".

"En la calle dicen que de qué nos quejamos si está todo solucionado"

Desde el Comité de Empresa han recalcado que la cita en la Subdelegación del Gobierno de Ávila se producía gracias a la petición de Ortega, de lo que se alegran porque "es la única administración que ha tenido esa deferencia". Según Rubén Zazo, presidente del Comité, la intención de la reunión con las administraciones locales (Diputación, Ayuntamiento y Delegación Territorial) es que al hacer declaraciones "se tenga en cuenta a ambas partes". Rubén Zazo ha asegurado que las valoraciones vertidas por las instituciones públicas les han "dañado" y que el sentimiento en la calle es que se quejan "aunque está todo solucionado".

El Comité de Empresa niega categóricamente que haya habido avance hacia una solución. "No hay nada solucionado: ni empleo, ni futuro; sólo sabemos que nos quieren destrozar el modo de vida actual".

El Comité Europeo de Nissan, en Ávila

La próxima semana, de miércoles a jueves, el Comité Europeo de Nissan se trasladará a Ávila, algo que su homólogo abulense considera "un gesto de apoyo" por la situación que vive la planta. A nivel europeo, el comité está formado por representantes de los países con más plantilla Nissan: Inglaterra, España y Holanda.

Aparte de las reuniones internas, se procederá a la elaboración de un estudio de viabilidad por parte de la empresa francesa Sindex, que valorará si lo planteado por la empresa debería ser aceptado por la plantilla o no. Una delegación constituida por analistas franceses y españoles se desplazará hasta las instalaciones de la fábrica e investigará las posibilidades del nuevo proyecto, informando después al Comité Local.